「新通識」擬設3主題 全涉國家 教維護國安法及國家成就 教協斥「灌輸式國教」

3主題：一國兩制改革開放互聯世界

教育局昨向各中學發通函公布改良高中4個核心科目詳情，其中通識教育科，載列僅召開兩次會議的「課程發展議會-考評局重新冠名科目委員會」初步建議（見表），總課時由250小時削至130至150小時，舊有6個單元包括個人成長與人際關係、今日香港、全球化、現代中國、公共衛生、能源科技與環境，改為三大主題：「一國兩制」下的香港、改革開放以來的國家、互聯相依的當代世界。

未見「批判思考」 三提培養國民身分

3個主題下設31個學習重點，當中20個提及國家或中華文化。以往通識講求批判思考訓練，課改文件不再復見，而課程理念、宗旨及學生學習成果則三度提及培養國民身分。主題一的「一國兩制」，學習重點包括《港區國安法》、中央對港主權及治權。主題二的國家「改革開放」，重點包括「人民生活質素提升」、「綜合國力的提升」，而以往通識課本會提及的「改革開放衍生的問題與挑戰」，課改文件暫無提及。至於主題三涉及全球化等課題，其中「公共衛生與人類健康」課題，內容包括「國家和香港對全球公共衛生的貢獻」、世衛組織功能等。

新名選項如「公民與國家科」

最快9月中四級起實施

該科公開試只保留達標與否評級（見另稿），增加必修的內地考察。教育局以「重新冠名科目」形容改革後的通識科，文件展示5個新名選項，包括「公民與國家科」、「國民與社會科」等，所有改革最快下學年中四級起實施。

教協副會長田方澤稱，三大主題中兩個涉及國家發展，批評學習重點一味只提國家「貢獻」、「成就」等，根本不可令學生全面認識、學正反事宜。他說，通識教育提倡學生了解個人、社會、周遭生活環境，接觸劏房、保育這些議題，培養批判思維等，然而改革後甚少涉獵本地議題，與通識理念背道而馳。

教聯：彌補過去不足 非「洗腦」

冠名會主席：認識已費時 還討論陰暗面？

教聯會主席黃錦良認為，過去缺少有系統教授國家發展的科目，認為改革後的科目讓學校了解國家近代發展、實况，可彌補過去不足，亦面向未來，讓年輕人投入國家發展，不認為是「洗腦」。

「課程發展議會-考評局重新冠名科目委員會」主席劉智鵬稱，課改後課時所限，「不應涉及太多議題」，舉例「改革開放」主題，單是認識已甚花時間，遑論「討論」，「還要討論發展陰暗面？不能對高中生水平要求太高，他們應付不到」。他說課程以「認識」為目標，考評因而有所對應，目前課改文件僅列學習重點，之後會有詳細課程指引。

通識教師聯會關注本地社會內容比例

通識教育教師聯會主席劉錦輝對新科目的實際操作抱有疑問。他說，新課程宗旨提及培養學生獨立思考、多反思，稱如學生認真學習，反思後或會提出超越課程重點的問題。他續說，目前社會形勢不同，理解課程會增加國家貢獻等部分，觀察到有關香港社會部分散落於不同課題，惟目前未有各課題深淺程度及教學比例，關注學生學習時對本地社會基本認識是否足夠。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676