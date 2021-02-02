增BioNTech疫苗條件 須繼續交最新數據

陳肇始：已促按協議確保供應

陳肇始稱「極度關注」歐盟早前公布會啓動出口管制機制，在必要時禁止新冠疫苗出口，港府已要求復星醫藥致力確保按預先採購協議購入的疫苗不受影響。按供應商資料，供港首批約100萬劑疫苗已完成生產，正做安全和品質測試，預計本月下旬由德國運抵香港。

民調：13%第一時間接種 17%願接種科興

另外，中大香港亞太研究所就打疫苗做民調，顯示13.5%受訪者選擇「第一時間接種」，45.6%「遲一些再接種」，32.7%「不會接種」，7.4%「未決定或看情况」。

除明確表示不會接種疫苗的受訪者外，23.7%選擇復星／BioNTech疫苗，23.1%選擇英國阿斯利康及牛津疫苗，17%選擇中國科興疫苗，11.9%「無所謂／無需選擇／三種皆可」。

表明「不會接種」的人當中，33.6％「怕疫苗有副作用」，27%「對政府不信任」，19.1%「怕疫苗無用或未知成效」。是次調查於上月15至22日晚，以電話訪問720名18歲或以上市民。

（疫情第四波）