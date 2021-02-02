中小學擬農曆年假後逐步增面授

楊潤雄：周內敲定後公布

目前除了幼稚園，學校每半天可安排最多六分之一學生回校上課或考試，小學可安排上午，中學可上、下午。教育局長楊潤雄昨稱有限度恢復面授課堂的安排運作大致良好，校園沒出現大型爆發，明白有關安排及在家學習方式難完全取代面對面、互相交流的校園生活，故正積極研究在農曆新年假期後，以「循序漸進及彈性處理原則」，增加面授課堂時間，並以半日上課為原則，避免要除口罩進食等風險。他說，局方將與學校議會及校長會商討學校防疫物資儲備、防疫措施、教職員檢測、有感染個案時的跟進等，希望本周內敲定面授課堂具體安排後公布，令學校及家長有充足時間準備。

津貼小學議會主席胡艷芬稱，今日會與局方商討有關安排。她說學校的防疫物資及配套已作好準備復課，「我覺得是時候了，其實小朋友停了（面授課）很久，不論家長抑或小朋友對於學習方面都已經很大壓力」。她認為可先讓高年級學生回校，「課程比較緊，小六又要考呈分試」。

英華小學校長陳美娟亦認為可先讓高年級學生回校，「燃眉之急要解決有5、6年級，因為他們（將會）升中，要適應上學」，加上其自理能力較好，如容許3個年級回校，校巴安排較易處理。至於初小學生，該校早前已發通告稱，倘2月仍未可恢復面授課堂，將取消考試，改為不計分的網上評估。

有中學倡准1/3生回校

港青基信書院校長陳狄安認為，可優先考慮讓全校三分之一、即兩級學生回校。他希望教育局可讓學校按校本需要決定哪級回校，舉例農曆新年後，部分學校的中六學生或已開始自修，不用回校，或可安排中三及中五級先行回校上課。

（疫情第四波）