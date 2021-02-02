處所復業條件：嘟安心或實名登記 張建宗冀過年後可重開 美容院：什麼條件都接受

社交距離措施延長至年初六

部分戶外運動場周四重開

張建宗昨日在記者會稱，目前沒有空間放寬各項社交距離措施，但明白市民放假未必想困在家中，故周四起會重開較少身體接觸活動的戶外運動場所。本報向康文署和民政署查詢體育場地重開細節，例如使用者是否必須用安心出行，兩者皆未有進一步回應。

至於食肆晚市禁堂食、表列處所需繼續關閉。張建宗說明白措施令不同行業經營十分困難，冀未來兩周可遏制疫情，相關行業可在農曆年假期後逐步復業。他回應記者提問時點名指美容業是「好的模範」，又稱農曆新年後處所重開的條件，將包括員工每14天做病毒檢測、要求客人用安心出行或實名登記，若有確診個案須關閉14天。

處所職員須每14日檢測

美容院Nu Derma負責人陳雪茹哽咽說，原以為農曆新年前可復業一周，「現在大家情緒很不穩定，我不知道如何平復員工心情」，她說已不敢思考能否要求客人用安心出行的問題，「現在一個客都做不到，什麼條件可以重開，我們都無問題，做不到一半，做三成（生意）都好」。

按摩業總會主席周鎮宇說，強制客人用安心出行或影響生意，「但我吃不到一碗飯，都有半碗，我們沒有條件不接受」。他又不滿政府今次延長社交距離措施兩周而非一周，「是否政府官員要放假？」

健體專業人員總會會長王曉山認為不少市民抗疫疲勞，希望做運動，若市民日後習慣用安心出行，相信問題不大，「如果他們不肯用，都不會上來我們的健身中心」。

黃家和：料2月失70億生意

中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，若食肆要強制客人用安心出行，有一定難度，例如長者未有用智能電話，亦未必懂用該應用程式，「是否要教每個客人用？老人家是否不可外出食飯？」他說若政府強制執行，食肆只可照辦。餐飲聯業協會會長黃家和認為要求客人用安心出行，就如現時要客人量體溫，影響不大。至於延長晚市禁堂食等，他預計單是2月，業界損失70億元生意。

明報記者

（疫情第四波）