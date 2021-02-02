染疫護理員瞞曾兩院舍替假 一長者初確

昨增34宗 輸入個案一驗出變種

本港昨增34宗確診，包括29宗本地或相關，當中8宗源頭不明；除4宗住佐敦或深水埗指定區域，其他25宗屬區外。5宗輸入個案包括3名外傭，另有一人驗出N501Y變種病毒株。

深水埗救世軍南山長者之家一名院友初步確診，該院友要人照顧，早前確診的一名62歲女護理員（第10148宗）於替假期間，在1月21日曾到該院舍，包括更衣及洗澡。她本任職仁濟醫院香港半島獅子會安老院，20日最後上班，23日到檢測中心，起初無病徵。另外，她在22日曾到救世軍白普理慈愛長者之家替假，衛生署會向該院舍派樽；獅子會安老院首輪檢測沒人確診，當局會安排再驗。

南山長者之家部分職員和約40至50名院友要檢疫。被問為何護理員沒透露替假行蹤，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，護理員本身只透露任職獅子會安老院，昨才透露去過兩院舍替假，「入院後病發，當時唔係好記得」。

白加士街大廈11天兩強檢

昨有7廈因現源頭不明個案須強檢，分別位於港島及九龍，當中屬佐敦指定區域的白加士街66-66A號曾因污水陽性強檢，其後找出1單位有3人確診，至昨再增一宗源頭不明個案，當局未掌握確診者曾否強檢，大廈11天內兩度要強檢。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，若大廈驗出確診較多，值得重複驗；若找不到個案，應靠市民保持警覺及改善環境衛生，中斷傳播鏈。

此外，一名85歲女患者前日離世，她是聯合醫院2D病房的第四名死者，本港累計182人不治。

（疫情第四波）