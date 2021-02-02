無確診遲解封 麗港城住戶斥低效擾民

兩次封區零確診 梁子超質疑政策不足

繼圍封北角東發大廈沒發現確診後，麗港城都無增確診，政務司長張建宗說，「封區定封樓」取決於確診數目、分佈、相連關係；環境因素，如污水樣本檢測結果；以及樓宇本身情况，如是否「三無」大廈、管理、樓齡、喉管狀况等。張認為，找不到陽性個案是好事，居民可安心，毋須再提心吊膽，強調封區非製造麻煩，而是保障市民健康。

兩次封區均零確診，呼吸系統科專科醫生梁子超認為港府應清晰說明封區與強檢的分別和目的，他稱北角東發大廈不少單位無應門，認為當局遲介入令居民搬離；麗港城居民依從性高，質疑當局為何勞師動眾圍封，「對日常生活造成不必要的困擾」。

遲41分鐘 學生跑出趕上學

昨晨7時半，被圍封的麗港城受限區內有家長帶女兒在大廈門外等解封上學，一度與穿保護衣職員交涉，惟未獲放行，至約7時41分始解封。解封後不少人急步離開，亦有學生跑出受限區。有趕出門晨運的居民感「勞氣」，「原本話6點幾7點就得，落到嚟又話唔得」。

有抗體仍要驗 康復者：已驗8次

5座E單位的李先生上月確診入院，留醫9天至上周六出院。他說前晚有朋友送物資來時只能拜託保安代領，安排需改善。他說自己已康復有抗體，前晚出示出院紙及衛生署證明仍要檢測，至今已驗8次，「係擾民啲，即係無端端兩日前、三日前做完又要再做，都體諒市民有呢種唔開心或者不便」，但認為再驗會較安全，「再做一次好簡單」。5座居民黃女士稱，上周五已驗，家人完成檢測後一周沒外出，但前晚仍須再驗，「本身冲晒涼，落到嚟又要排長龍，等咗半個鐘」。她說，人會「走來走去」，驗完不會特別安心，「行動成本比得益多，好無奈囉！」

六旬漢叫囂斥「做騷」 行為不檢被捕

另外，一名64歲男子前晚在圍封範圍外叫囂及斥當局「做騷」，遭在場警員制服帶往麗港城會所，事後涉公眾地方行為不檢被捕。另外，7座一名27歲男住戶檢測後疑情緒激動及不合作，以硬物襲擊一名24歲女公職人員致口部受傷，涉襲擊致造成實際身體傷害被捕。

特首林鄭月娥昨慰問被襲人員，並譴責暴力行為。她稱若有疑問及意見可提出，不應惡意針對工作人員，更不可訴諸暴力。

（疫情第四波）