專家籲關靠天井窗戶 出走廊也戴罩

測量師倡新樓加防疫設計要求

工程師學會會長源柏樑稱，近日吹東南風，剛好與綠楊新邨R座04和05室外牆平行，吹不入天井，「啲風喺門口打橫過」，難吹散天井內空氣。他說現時天氣較冷，室內外有溫差，故冷空氣會下沉、熱空氣上升，形成煙囪效應，若住戶關窗，效應會相對小，而大廈中層會出現負壓高過正壓，令空氣滯留天井。如天井空氣帶病毒，不排除會吹入屋。他建議住戶可關廚、廁靠天井的窗，洗澡或如廁時半掩門，令空氣由大廳流向廁所，再抽出室外。至於屋外走廊及大堂，若關窗侷促，建議裝風扇及空氣清新機，令空氣流動，即使空氣中有病毒亦可稀釋。

何鉅業稱，類似綠楊新邨R座半開放式光井在本港樓宇普遍，若大廈有天井及有確診，可短暫關閉靠天井窗戶，即使步出走廊都應戴口罩，管理公司亦可暫關閉走廊靠天井的窗。

港大微生物學系講座教授袁國勇說，本港仍能守得住，因近99%人戴口罩，但無法改變地方太細、屋苑設計「偷到最盡」的事實，以至當病毒傳入社區，傳播就很厲害。

（疫情第四波）