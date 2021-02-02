長天井釀「橫直傳播」 綠楊R座12確診 18樓以上04及05室須撤離

綜合衛生防護中心資料，過去一周綠楊新邨R座12人確診，來自4層、7個單位，包括昨新增的兩名04室住戶。其中18樓04、05、07及08室共8人確診，1804室對上的2304及2404室亦有確診。餘下單位是2106室。

袁國勇：見過最長天井 空氣可久留

港大微生物學系講座教授袁國勇昨與新上任的衛生防護中心總監林文健到場視察，林文健上任後首見傳媒。袁國勇表示，大廈天井長10米、闊2米，是他看過最長的天井，帶病毒空氣、氣溶膠微粒可長時間停留天井，尤其冬天。

帶毒空氣抽入走廊 等𨋢或中招

撇除其他單位部分無病徵者，1805室患者最早病發，先後於1月14、17及18日出現病徵。袁國勇相信1805室是源頭單位，一家三口確診，病毒量高，呼出帶病毒的空氣，經抽氣扇吸入天井，由於天井長，帶病毒的空氣會停留很長時間。18樓走廊有窗戶連接天井，他相信帶病毒的空氣經窗戶抽入走廊，當其他住戶在同層等候升降機時，就可能會吸入帶病毒的空氣而受感染。這便解釋到為何1805室爆疫後，同層04室、07室、08室出現確診。

至於3層有04室出現確診，袁國勇相信是困在天井的帶病毒空氣透過煙囪效應上升至同坐向單位。

袁國勇表示，04及05室共用天井，穩陣起見，將18樓以上04及05室住戶撤離檢疫。環保署代表稱，大廈外牆渠管狀况相當好，大廈約4年前大維修，初步相信今次傳播可能與天井有直接關係，而且走廊、客廳及廁所分別有窗戶面向該天井。

至於綠楊新邨其他座數，如天井設計相同，居民應如何應付？袁國勇建議關閉面向天井窗戶，盡量打開其他非天井位窗戶，令乾淨空氣抽入屋，煮食或如廁時可開抽氣扇，但勿開窗。

D座3確診 一為「R座源頭」家屬

R座確診者包括伊利沙伯醫院A6普通內科病房女護士，袁國勇相信她非院內感染，而是社區感染。同座一名確診菲傭則料因經常在天井位窗口晾衫而受感染。

綠楊新邨D座亦有3人確診，包括瑪嘉烈醫院內科及老人科女護士，全幢大廈須強制檢測，其中一人與1805室患者是家人關係。翻查資料，D座一名68歲確診女子潛伏期間曾赴R座，與上述脗合。

明報記者

（疫情第四波）