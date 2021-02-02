即晚封4受限區 區議員質疑準則

漏風聲 元朗商戶關門撤走

港府一夜劃出4個受限區，包括昨晚7時起圍封尖沙嘴金鑾大廈和元朗安興街好彩洋樓；8時起封馬頭圍道隆基大樓，及8時半封油麻地新填地街142-148號，眾坊街59A、59B、59C號，新填地街150-160號及永星里2A號。

區內者須於今日凌晨零時至2時前檢測並留在處所，港府目標今早約7時完成行動。政務司長張建宗昨午重申封區原則包括確診量、污水檢測及樓宇管理質素等，政府昨晚公布沒逐一解釋各區被封原因。

元朗封區昨午已走漏風聲，元朗區豐年區議員陳敬倫表示消息傳出後，「5點全部安興街地舖已落閘，6點全部關門」，水盡鵝飛，「有點似7．21過後，7．22居民仲係好驚嘅狀態」。

女童剪髮被困 與母一度分隔

尖沙嘴突擊封區則令一對母女遭鐵馬分隔。單親媽媽吳女士昨午約4、5時帶10歲女兒到金鑾大廈樓上髮型屋剪髮，本待之後接回女兒，詎料大廈被封。她曾與封鎖線的職員交涉盼帶走女兒，對方反建議吳女士入區陪伴，她說家中另有6歲小孩待照顧，反問「我照顧得邊個？我仲要返工」。至晚上約10時半，女兒檢測後終獲放行，母女一同離開。

本港累計已有8處曾被封檢測，有別早前4次，昨被封檢大廈確診相對少。據昨晚最新公布確診大廈名單，尖沙嘴金鑾大廈和九龍城受限區隆基大樓昨單日分別增兩宗確診，各累計有3人確診；元朗好彩洋樓和油麻地眾坊街59A號過去14日各有1宗確診，油麻地被封的新填地街和永星里的相關門牌號碼大廈兩周間沒確診。

陳敬倫稱，元朗好彩洋樓衛生正常，僅72戶又沒劏房，主要住本地人，而元朗也有其他大廈同樣有一宗確診，卻只須強檢，對為何封好彩大廈「摸不着頭腦」，「四區咁做，似要製造靚畫面交功課」。

區議員批影響上夜班市民

油尖旺區議員（尖沙嘴中）賀卓軒亦認為，圍封只有一宗確診的大廈做法值得商榷，反問是否全港有一宗確診的大廈都封，又稱封樓準則不清不楚，感覺擾民，相信影響上夜班市民，「你政府返朝九晚五，你唔可以預期個個都係咁返工」，他於昨晚封樓時亦見相機店、口罩店仍有員工當值，「都唔知（他們）走唔走到。」

九龍城區議員郭天立說，隆基大樓約4至5間地舖食肆的員工被困，至少10人；又對圍封隆基大樓感詫異，因A座兩周內僅得一宗源頭不明個案及兩宗相關確診，區內有大廈出現更多確診，批評圍封準則不清晰。他曾向食環署、衛生署等人員問準則，未獲答案。他斥政府勞民傷財，封區效益成疑，居民亦不明白「封嚟做咩」，只會令他們十分不便。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如大廈人口流動高、屬三無大廈，如政府有能力提供檢測，圍封有關區域「無可厚非」，但如有關大廈已爆發一段時間，個案已四散，就未必要封區。

（疫情第四波）