過年前遏疫 降門檻日日封區 一宗不明個案污水陽性 全幢強檢

梁子超：只於指定區強檢無意義

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，源頭不明個案開始下跌，而且新的源頭不明個案不在原有4個指定區域，只於指定區域強檢「已無乜意義」。他相信，現時政府的檢測能力可應付現有源頭不明個案，如港府能動員足夠流動檢測車到「受限區域」，相信可覆蓋源頭不明個案。他認為，有1宗源頭不明的大廈就要強制檢測，方向正確。有區議員則表示封樓、封區安排擾民。

張建宗：盼年假後復業復課

張建宗昨宣布，農曆新年假期前，社交距離措施不放鬆，並採取更進取、果斷及到位的措施遏制疫情，以期於假期後，讓受影響行業逐步恢復營業，學校亦可恢復面授課程。張說現時檢測能力提升，將降低大廈強制檢測的門檻，即日起全港大廈若新增1宗不明源頭個案，或大廈污水檢測呈陽性，就要強制檢測；工作場所出現2宗確診亦要強制檢測。

此外，即日起至年廿九，個案較多、樓宇質素欠佳或污水樣本檢測呈陽性的區域，會實施封區。政府昨晚即將尖沙嘴、元朗、九龍城及油麻地多幢大廈定為「受限區域」。

被問到如何決定「封區定封樓」，張建宗說一般有3個考慮，包括確診個案數量、分佈和相連關係；環境因素，如污水檢測是否陽性；以及樓宇狀况，是否「三無」大廈、樓齡、大廈管理、喉管狀况等。

封區未見確診 徐英偉：剪斷傳播鏈

對於近期北角及觀塘的封區行動均找不到確診個案，張建宗稱「零個案是預料之內」，因行動旨在形成傳播鏈前，為居民全面檢測，不論找到多少個案，讓政府及居民得悉大廈的疫情就可釋除疑慮，安居樂業。民政事務局長徐英偉則表示，零個案是極好信息，亦代表「剪斷傳播鏈」。

有「受限區域」居民感到政府做法擾民，張建宗稱，明白措施會為市民帶來一定不便，感謝市民諒解和合作，盡量「以民為本」出發，將行動縮短，由晚上約7時至翌日早上，務求在12小時內完成，確保影響減至最小。

特首林鄭月娥昨出新聞稿，感謝市民配合防控疫情措施，但稱早前在佐敦、油麻地和北角「受限區域」中，發現約200名、5名和15名居民違反強制檢測規定。

余德寶：勞民傷財 顏汶羽：助找隱患

公民黨油尖旺區議員余德寶批評，早前北角及觀塘封區行動，政府均稱約於早上7時許解封，但實際上要到早上10時許或11時居民才可自由活動，認為政府執行能力未如理想。他又表示難估計未來10日將有多少次封區，質疑政府資源是否足以應付頻密封區。余又稱，難理解政府認為封區找不到確診，卻是行動成功的邏輯，認為封區找不到確診個案是勞民傷財的證明，沒有成效。

民建聯觀塘區議員顏汶羽則認為，加強檢測力度可助更快找出隱形傳播者，及早切斷傳播。他又認為，在所有居民檢測後，找不到確診是好事，證明沒有隱形病人，居民可更安心。

明報記者

（疫情第四波）

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