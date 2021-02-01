專家質疑瑞鑫獲利模式 「Filecoin要只升不跌」

Filecoin建基區塊鏈

「挖礦」靠分享儲存空間

有投資虛擬貨幣經驗的UDomain集團主席章濤表示，IPFS技術，即運用點對點及分佈式儲存，項目目標是取代1989年啟用的互聯網超文本傳輸協議（HTTP）的雲存儲及中心化存儲模式。IPFS使用的技術以去中心化為理念：「設置多部伺服器，把資料分佈式儲存在不同的硬盤裏，就算其中兩三個壞了，仍能重組失去的部分，保安階級提升到另一個層次，是一項聰明設計。」提供儲存空間的用戶，一段時間後會獲Filecoin作獎勵，猶如「挖礦」。

章濤指出，該技術的創始人兩個月前推出一項新例，要求所有「礦工」在挖礦前以Filecoin做抵押，防止市場上Filecoin過多以致幣價下跌，但此舉卻對「礦工」構成限制。他看過瑞鑫的投資項目簡介後，難以肯定投資者是否真會獲得Filecoin作回報，但說有關項目如要獲利，「Filecoin的幣價要只升不跌」。根據互聯網資料，一枚Filecoin現時約值22美元，折合約170港元，以瑞鑫推銷約4000港元購買3年服務、再以Filecoin現價計算，即投資者須「挖取」24枚才能回本。