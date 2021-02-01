倘不涉期貨 虛擬幣交易無監管 前年Filecoin礦機騙案 警拘賣家凍結交易資產

當局擬發牌管交易平台 未涵礦機

財庫局早前就發牌制度監管虛擬資產交易平台諮詢公眾，但發牌範圍不包括虛擬貨幣礦機活動，諮詢期昨日結束。

該局接受查詢表示，現行《證券及期貨條例》有監管集體投資計劃。翻查條例，集體投資計劃定義包括：參與者對所涉財產的管理無日常控制；財產由營辦方安排或管理；參與者供款的利潤或收益是匯集的；有關安排目的是使參與者分享取得或管理而產生的利潤、收益或回報。

財庫局：有條例監管集體投資

瑞鑫礦場給買家的合約列明，乙方（買家）認購甲方存儲器服務收益權，甲方則向乙方提供「託管服務」，而乙方將有認購存儲服務器的1年「收益權」。銷售人員解釋，該收益為託管服務期間所得的Filecoin。消息人士說，監管機構在介入調查或法庭有判決前，不評論個別平台或產品是否涉非法集資。

身兼律師及會計師的立法會前議員梁繼昌稱，現行法例未規管一對一的虛擬貨幣買賣行為，「就如買賣一塊金一樣，不犯法，只是它是虛擬的」；但若有人或團體透過集體投資，或以基金形式吸納多人投資，以售賣出產虛擬貨幣公司的股權，就有可能被認為屬受規管的「集體投資」。他說售賣虛擬貨幣或其相關服務平台，如在銷售過程中涉貨不對辦、誤導，例如宣稱必然獲得貨幣、或幣價只升不跌而有違事實，亦可能違反商品例或欺詐。

袁海文：事主告虛假宣傳索償成功

民主黨深水埗區議員袁海文稱，兩年前曾協助約40名自稱購買了Filecoin挖礦機服務而受騙的事主，賣家以「虛實相間」資料講解Filecoin，令買家難辨真偽下決定投資。袁其後報案，警方凍結該交易共500萬元資產，並以涉嫌串謀詐騙拘捕賣家。另有事主透過民事索償，控告賣家宣傳涉虛假資料，涉及5部總值12.5萬元的虛擬貨幣挖礦機；由於被告缺席，事主獲法庭宣判可從凍結資產取得賠償。警方回覆稱，去年1至11月共接獲441宗與虛擬貨幣有關的科技罪案，涉及損失金額9250萬元。

明報記者