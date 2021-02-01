倘不涉期貨 虛擬幣交易無監管 前年Filecoin礦機騙案 警拘賣家凍結交易資產

【明報專訊】香港目前未有就一對一買賣虛擬貨幣的監管，證監會2019年曾闡明該會無權向僅買賣虛擬資產或代幣的平台發牌或監管，但曾發警告表示，虛擬資產期貨合約可能會被視為「期貨合約」，任何交易平台或人士未獲牌而發售虛擬資產期貨合約或提供交易服務，可能違反《證券及期貨條例》或《賭博條例》。財經事務及庫務局亦表示，如商戶在銷售礦機或其他涉虛擬資產過程中，作出《商品說明條例》禁止的手法，如「虛假商品說明」、「誤導性遺漏」等，亦屬違法。
當局擬發牌管交易平台 未涵礦機
財庫局早前就發牌制度監管虛擬資產交易平台諮詢公眾，但發牌範圍不包括虛擬貨幣礦機活動，諮詢期昨日結束。
該局接受查詢表示，現行《證券及期貨條例》有監管集體投資計劃。翻查條例，集體投資計劃定義包括：參與者對所涉財產的管理無日常控制；財產由營辦方安排或管理；參與者供款的利潤或收益是匯集的；有關安排目的是使參與者分享取得或管理而產生的利潤、收益或回報。
財庫局：有條例監管集體投資
瑞鑫礦場給買家的合約列明，乙方（買家）認購甲方存儲器服務收益權，甲方則向乙方提供「託管服務」，而乙方將有認購存儲服務器的1年「收益權」。銷售人員解釋，該收益為託管服務期間所得的Filecoin。消息人士說，監管機構在介入調查或法庭有判決前，不評論個別平台或產品是否涉非法集資。
身兼律師及會計師的立法會前議員梁繼昌稱，現行法例未規管一對一的虛擬貨幣買賣行為，「就如買賣一塊金一樣，不犯法，只是它是虛擬的」；但若有人或團體透過集體投資，或以基金形式吸納多人投資，以售賣出產虛擬貨幣公司的股權，就有可能被認為屬受規管的「集體投資」。他說售賣虛擬貨幣或其相關服務平台，如在銷售過程中涉貨不對辦、誤導，例如宣稱必然獲得貨幣、或幣價只升不跌而有違事實，亦可能違反商品例或欺詐。
袁海文：事主告虛假宣傳索償成功
民主黨深水埗區議員袁海文稱，兩年前曾協助約40名自稱購買了Filecoin挖礦機服務而受騙的事主，賣家以「虛實相間」資料講解Filecoin，令買家難辨真偽下決定投資。袁其後報案，警方凍結該交易共500萬元資產，並以涉嫌串謀詐騙拘捕賣家。另有事主透過民事索償，控告賣家宣傳涉虛假資料，涉及5部總值12.5萬元的虛擬貨幣挖礦機；由於被告缺席，事主獲法庭宣判可從凍結資產取得賠償。警方回覆稱，去年1至11月共接獲441宗與虛擬貨幣有關的科技罪案，涉及損失金額9250萬元。