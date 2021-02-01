查冊不見瑞鑫 虛擬幣平台指虛假宣傳

全球多鏈錢包及區塊鏈資產管理平台「比特派」（Bitpie）回覆本報查詢時表示，其公司產品未支持Filecoin幣，不存在和所謂礦場合作的可能，強調公司未與「榮勝」、「瑞鑫」簽訂任何合作協議，稱所有宣傳資料裏聲稱與比特派合作「皆為虛構」，宣傳材料中使用的公司名稱及商標皆未獲公司授權，將追責到底。比特派回覆本報查詢後，1月20日在官方網頁發出「針對『瑞鑫礦場』虛假宣傳的聲明」，重申沒與瑞鑫合作，提醒廣大用户「擦亮雙眼，提高風險意識，謹慎投資」。

內地虛擬貨幣報道平台「陀螺財經」亦向本報澄清，沒與瑞鑫達成任何合作，已加強對公司商標管理，避免被「不法項目惡意使用」。內地比特幣礦池f2pool亦表示，沒與瑞鑫有任何關係往來，亦無所謂的「戰略合作伙伴」關係。星際大陸接受本報查詢時否認與瑞鑫或榮勝合作。

母企榮勝僅一董事 報住公屋

另外，本報記者在公司註冊處查冊系統輸入「瑞鑫礦場」字眼，未能搜尋公司註冊資料，網上亦未能搜尋到「瑞鑫礦場」官方網頁。至於中國榮勝集團，其公司註冊資料顯示目前只有一名蔡姓董事，申報住址是觀塘彩德邨彩信樓一公屋單位，記者上月21日登門查訪，自稱該蔡姓董事兄長的男子應門，稱單位由父親留下，一直屬他居所，其弟數年前從東莞移居香港曾暫住他家，但已遷居大埔多年，兩兄弟甚少往來；據他所知，弟弟任職司機，為老闆開車，他不知悉弟弟註冊公司的情况。