招商團參觀「礦機」 「買家」分享心得 銷售員：投資4000 3年賺80萬

據記者現場所見，廠房由地下至3樓多處貼有瑞鑫礦場的宣傳海報，數量多於宣傳亞視節目海報。銷售員帶記者到2樓一個廠房出席招商會及聽取在場人員講解。招商會下午2時開始，逾50人出席，觀眾年齡目測多為40歲以上。

招商會歷時3小時，主持人及技術顧問宣講Filecoin技術，聲稱「亞洲電視已轉型為礦場，亞洲區最大型的一個礦場」，亦稱若購買1T儲存單位及服務，可於6至8個月內獲Filecoin轉售回本，後期挖得更多即可隨幣值上升售出獲利，「是淨賺」，「只要投資4000元，3年後就有可能賺得100個Filecoin，至少80萬或不止的金錢」；亦有聲稱買幣後獲利的買家上台分享投資心得，台下有約三四名觀眾不時附和講者發言。

礦場代打理 收25％挖礦分成

會後，銷售員將觀眾分成小組繼續推介，又帶觀眾參觀「礦機房」。記者目測機房內有約20多台疑似電腦伺服器，銷售員稱瑞鑫去年11月始營運，日後會逐步增添挖礦機。銷售人員推介記者以每4000元投資1T單位，由瑞鑫打理3年，其間挖礦的分成由瑞鑫收25%，餘下75%歸投資者。據認購合同內容，該25%是作為託管營運及技術服務費。

游說電子簽約 提勿以交行匯款

銷售員並游說買家上網簽訂電子簽約，記者提出可能大額投資的意向，銷售人員稱可和投資者在律師見證下實體簽約，又向記者提供一個渣打銀行帳號，帳名為「中國榮勝集團有限公司」（China RS Group），表示可以銀行轉帳過戶，但提醒勿以交通銀行匯款，未有交代原因。本報曾向交通銀行查詢，該行表示不便評論個別個案。