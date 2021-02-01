亞視廠變虛擬幣礦場 推銷投資 主席啟動禮演講 大會稱伙拍20內地機構 至少5家否認

鄧俊杰2018年入主亞視 轉型數碼媒體

本報記者個多星期以電郵、電話、快遞郵件及facebook Messenger，向總部設於大埔工業邨的亞視數碼媒體查詢有關亞視、鄧俊杰與瑞鑫的關係，上周三（1月27日）獲亞洲電視客戶服務部回覆，表示已將本報的電郵轉交公司有關部門跟進了解，並為未能於記者指定的回覆日期回覆表示抱歉。記者亦曾到訪母公司亞洲電視控股位於尖東新文華中心的辦事處，欲接觸公司負責人，惟上址「水牌」顯示是一間會計師事務所，僅一名女職員當值，她說該處只是為亞洲電視控股提供公司註冊地址。

去年11月啟動禮

鄧「礦場董事局主席」身分發言

根據亞視手機應用程式（App）「區塊鏈」專欄去年11月28日報道，由「中國榮勝集團」（榮勝）持有的瑞鑫，當日在亞視廠房舉辦全球啟動大會。本報獲得的片段所見，約有100人出席，在亞視報道中，鄧俊杰以榮勝「董事局主席」身分發表開場演講，現場熒幕則顯示鄧為瑞鑫董事局主席。公司註冊處資料顯示，榮勝現只有一名蔡姓董事，報住牛頭角彩德邨一公屋單位，記者上周登門查訪，報稱是蔡姓董事的兄長應門，他稱不知有關榮勝的事，亦久未聯絡弟弟。記者到榮勝位於荃灣的註冊地址查訪，上址是一間商業顧問及會計公司，職員同樣表示是為榮勝提供公司註冊地址。

礦場銷售員展示「蓋章合同」

星際大陸否認合作

本報接觸到曾出席啟動大會的彭小姐，獲她提供當日資料，包括一份由瑞鑫銷售員給參觀者傳閱的文件，內有「深圳市星際大陸科技有限公司」與「榮勝」蓋章合同，稱雙方同意組建「Filecoin存儲服務集群」。不過，星際大陸同月已發聲明稱「暫時停止銷售全部產品」。星際大陸接受本報查詢時否認與瑞鑫或榮勝合作。

深企拓普龍指盜用資料 或追究

當日大會熒幕亦展示一張截圖，顯示礦工節點號為「f014251」，旁注「TOPLOONG-瑞鑫」，宣稱該帳戶有近6萬枚Filecoin；熒幕又列TOPLOONG（深圳拓普龍科技有限公司）為瑞鑫「主要合作機構」之一。拓普龍同日在其公司網站發聲明，稱與「香港榮×集團旗下的瑞×礦場無任何業務往來」，不存在合作關係，又稱「瑞×礦場」盜用其公司網站資料以及Filecoin節點號「f014251」，表示會保留追究權力，促用戶慎防受騙。

記者上月ATV錄影廠直擊

主持稱「亞視已轉型礦場」

本報記者上月一個周六參加考察團進入亞視大埔廠房，獲安排到2樓錄影廠聽取瑞鑫舉辦的招商會，銷售人員稱瑞鑫與亞視合作，主持人說「亞洲電視已轉型為亞洲區最大礦場」，並介紹鄧俊杰為瑞鑫聯合創辦人。銷售人員向記者推銷以約4000港元購買1「T」（「運力」，銷售人員稱屬挖掘Filecoin所用的儲存空間及電力、網絡等相關服務 )，稱日後挖取Filecoin後可轉售回本以至獲利，半年可回本。當日大會熒幕及銷售人員傳予參觀者的項目介紹中，列出20家「戰略合作伙伴」，除了拓普龍發聲明否認合作，本報以電郵向當中18家查詢，4家回覆表示沒與瑞鑫或榮勝合作，更有公司表明會追究（見另稿）。

海關接違商品例舉報

本報翻查證監會的非上市投資產品，並沒有瑞鑫有關項目。財經事務及庫務局回覆已就個案諮詢證監會，若市民懷疑有公司作非法集體投資活動或其活動涉及詐騙，可向證監會或執法部門（如警方）提供證據，有關部門會積極跟進。警方表示，大埔分區暫未接獲相關舉報，呼籲任何人如有罪案資料可向警方舉報，警方會跟進調查。有出席11月28日發布會的參觀者則懷疑瑞鑫宣稱的資料不符事實，去年12月底向海關舉報瑞鑫涉違《商品說明條例》；海關回覆本報稱，實際個案要根據調查結果及相關證據才能判斷。

明報記者 李以莊 彭靜怡

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