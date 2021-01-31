港貨車司機深圳擅訪民居 入境免檢停兩月

偏離路線逾1小時 接觸18居民

深圳衛健委表示，龍華區觀瀾街道牛湖社區的工作人員於上周日（24日）中午收到異常作業預警信息，得悉姓鄧跨境貨車司機在已申報作業點外停留超過1小時。龍華區跨境專班到現場調查，發現鄧擅自前往一個住宅單位，並接觸18名居民，當局立即要求該司機回港，並停止其入境豁免隔離資格60天。

貨運業：人有三急 駛離5分鐘已違規

蔣志偉稱，跨境司機在內地需按指定路線前往目的地，不可中途落車或偏離路線，司機若人有三急，將車輛駛離原來路線停留逾5分鐘，已有可能被指違規；到達申報的目的地後，亦只能去指定廁所。他說曾有司機因車上電子收費系統失靈，沒有收費紀錄而被指偏離路線，被「罰停賽」。

另外，國家衛健委公布上周五（29日）新增52宗新型冠狀病毒確診，16宗屬境外輸入，其中9宗在上海，而按上海衛健委公布的資料，其中一宗來自香港，患者27日從香港出發，同日抵達上海浦東國際機場，入境後被送往集中隔離觀察，其間出現症狀，至上周五確診。

（疫情第四波）