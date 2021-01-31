港航違保就業須退部分補貼罰款

翻查保就業計劃秘書處公布的僱主名單，港航在兩期計劃共獲1.54億補貼，承諾受薪僱員人數2940，即每個月每人平均獲補貼8748元。港航在兩期計劃獲發的補貼相差7.5萬元，惟該公司須退還款項或罰款不反映在名單上的金額。

關注組投訴：保就業期間仍放無薪假減薪

在保就業計劃完結後，港航裁員250人，被裁員工成立關注組，關注組代表Kelvin表示，員工在計劃期間仍要放無薪假及減薪，而不少機艙服務員每月只有7800元底薪，質疑公司沒有將全部補貼用於員工薪金，遂於本月5日向計劃秘書處投訴。秘書處日前回覆關注組，指覆檢港航的資料後，發現港航未有完全遵守計劃守則及條款，已要求港航退還未有用作出糧的補貼，並就補貼期內受薪僱員人數少於去年3月而繳交罰款。

港航稱已解釋承諾員工人數不足原因

香港航空回覆表示，已按計劃要求，全部資助用於支付員工薪金，並已向當局解釋第一輪保就業申請所承諾員工人數不足的原因，政府亦在發出第二輪資助時扣除有關罰款。保就業計劃秘書處表示不評論個別個案，指計劃設有適當的監察及審核機制。截至1月29日，在同時獲批兩期補貼的14.5萬名僱主中，有約2.9萬違規，政府向他們取回補貼及罰款共5.6億元。

（疫情第四波）