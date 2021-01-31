油麻地順安大廈11確診 專家：暫不見垂直傳播

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，在油麻地東安街的順安大廈增3宗確診，包括一名81歲婆婆，其感染源頭不明，且無病徵，與她同住的菲傭亦確診。此外，大廈另一層的單位，有一名印傭昨日也確診。大廈累計11宗確診，涉6個單位，分佈在4層。歐家榮說暫看不到大廈出現垂直傳播，會繼續留意。油尖旺區議員李偉峰表示，順安大廈一層有4個單位，有兩個單位的廁所對着後巷，後巷位置相對空曠，而另外兩個單位的廁所是靠近大廈外牆左右兩側，不是共用同一天井，故街坊不太擔心出現煙囱效應。

何文田綺文樓須強驗 確診長者源頭不明

此外，政府在27日晚上宣布何文田邨綺文樓有兩個單位或以上出現確診，因此須強制檢測。綺文樓昨增1宗確診，病人是一名81歲婆婆，她無病徵，感染源頭不明。過去14日大廈累計6人確診，涉3個單位，分佈不同坐向。

至於佐敦嘉賓大廈林學洵醫生診所亦有源頭不明個案，負責登記的62歲護士無病徵，1月28日驗出陽性，翌日最後一日上班，其幾名家人及診所另一名護士被列為密切接觸者。診所平均每日有少於10名病人，衛生防護中心建議，曾於1月26至29日到過診所的病人要測試，診所要停業14日。另外，一名有長期病的46歲女病人（第9643宗）昨離世。她在1月18日確診，入伊利沙伯醫院，情况持續惡化，至昨傍晚離世。本港累計有179人死亡。

（疫情第四波）