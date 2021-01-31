健身界：千店停業兩月損失3億 康體業促重開低風險運動場地

【明報專訊】新冠病毒疫情反覆，康體場地數度被勒令關閉。香港康樂體育專業人員總會昨日聯同體育業界，促請政府重開低風險的運動場地，並公布調查指七成人認為疫情期間可開放戶外少身體接觸的運動場地。健身業界代表稱，全港逾1600間健身中心，停業近兩個月損失逾3億元，若農曆新年未能復業，恐再多200間結業。
總會在本月26至29日以問卷訪問1912人，四成半受訪者認為關閉運動場地影響極大，逾七成人認為疫情期間可開放戶外較少身體接觸的運動場地及設施，例如網球、高爾夫球、健身訓練設施等。逾六成人認為可開放室內較少接觸的運動場地，例如溜冰、壁球、羽毛球、乒乓球等。總會建議，運動場地遵守嚴格防疫措施，包括體育教練定期檢測、場地展示「安心出行」二維碼等，促政府盡快開放低風險運動場地。
總會：歲晚不復業恐多200間結業
各運動業界均慨嘆損失慘重。香港健體專業人員總會會長王曉山說，全港逾1600間健身中心最近兩個月停業仍要交租及出糧，損失逾3億元。他說近月出現多宗地產商向大型健身中心追租的法庭案件，顯示與業主商討拖租或減租機會甚低。他稱，就算健身業推戶外兩人小組運動，大多只是舊客「扣堂」，難有新客源；而網上教學收費較面授低一半以上，最多挽回兩成生意。他估計，若歲晚未能復業，恐怕多200至300間健身中心結業。
其他體育業界亦苦不堪言。白石高爾夫球練習場營運者李大光透露，每月租金、維修等損失逾百萬元。溜冰業界代表Robinson Jon Philip則估算，全港6個場地停業數月，一年損失2000萬元。網球業界代表馮家業預料，逾千名教練每月共失去約4000萬元收入。
孔繁毅：若確診降至30宗 料新春放寬措施
港大內科學系傳染病科主任孔繁毅昨在商台表示，若未來一兩周每日新增確診降至20、30宗，相信政府到農曆新年時會放寬部分措施，例如是針對食肆和室外運動的限制，但要視乎疫情發展，包括源頭不明個案比例。
明報記者
（疫情第四波）
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