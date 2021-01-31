健身界：千店停業兩月損失3億 康體業促重開低風險運動場地

總會在本月26至29日以問卷訪問1912人，四成半受訪者認為關閉運動場地影響極大，逾七成人認為疫情期間可開放戶外較少身體接觸的運動場地及設施，例如網球、高爾夫球、健身訓練設施等。逾六成人認為可開放室內較少接觸的運動場地，例如溜冰、壁球、羽毛球、乒乓球等。總會建議，運動場地遵守嚴格防疫措施，包括體育教練定期檢測、場地展示「安心出行」二維碼等，促政府盡快開放低風險運動場地。

總會：歲晚不復業恐多200間結業

各運動業界均慨嘆損失慘重。香港健體專業人員總會會長王曉山說，全港逾1600間健身中心最近兩個月停業仍要交租及出糧，損失逾3億元。他說近月出現多宗地產商向大型健身中心追租的法庭案件，顯示與業主商討拖租或減租機會甚低。他稱，就算健身業推戶外兩人小組運動，大多只是舊客「扣堂」，難有新客源；而網上教學收費較面授低一半以上，最多挽回兩成生意。他估計，若歲晚未能復業，恐怕多200至300間健身中心結業。

其他體育業界亦苦不堪言。白石高爾夫球練習場營運者李大光透露，每月租金、維修等損失逾百萬元。溜冰業界代表Robinson Jon Philip則估算，全港6個場地停業數月，一年損失2000萬元。網球業界代表馮家業預料，逾千名教練每月共失去約4000萬元收入。

孔繁毅：若確診降至30宗 料新春放寬措施

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅昨在商台表示，若未來一兩周每日新增確診降至20、30宗，相信政府到農曆新年時會放寬部分措施，例如是針對食肆和室外運動的限制，但要視乎疫情發展，包括源頭不明個案比例。

明報記者

（疫情第四波）