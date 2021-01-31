按摩業促新春前准復業 員工哭訴靠年邁母接濟三餐

稱願接受監管 有確診即停業

周鎮宇表示，若政府批准在歲晚復工，業界願意接受監管，有確診的按摩店即停業，並承諾推動全行從業員打疫苗，以及配合嚴厲措施，例如員工兩周驗一次、只接待預約客人等。他說，倘農曆新年未能復業，失去旺季收入，料近半數按摩院會結業，呼籲政府不要閉門造車，聆聽業界意見。

面積3萬平方呎的東方水滙桑拿，東主周強透露，已欠租兩個月共160萬元，亦私下借出10萬元讓員工過年，若再失去農曆新年逾百萬元生意，恐怕長貧難顧及自身難保。

修腳師傅嘆需借錢為子交學費

修腳師傅卜先生說，入行逾20年，未試過如此絕望，原本月入約1.1萬元，現在手停口停，每月交租數千元，積蓄只剩萬餘元，又無法轉行，已問親友借兩萬元供養在內地讀書的兒子，「根本都無能力還錢」。他打開工作必備的小工具箱，稱每日要抹刀具防生鏽，但日日無工開，猶如埋葬了手藝，數度嘆氣後，激動流下男兒淚。

入行28年的按摩業接待員毛毛說，已欠劏房租金兩個月共1.3萬元，三餐要投靠年邁母親，激動哭訴「對唔住我媽咪，我幾十歲仲為我擔心，問我有無錢使」，盼復業令她「搵番自己碗飯」。同場有按摩師聞言亦一同落淚。

（疫情第四波）