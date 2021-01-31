三跑9工人染疫 3000人強檢停工兩周 許樹昌倡引入快速測試 幾日驗一次

昨28宗確診 逾3周新低

太子11廈污水呈陽須強檢

本港昨增28宗確診，跌至逾3星期新低，累計至10,400宗確診及疑似個案，26宗本地個案中有6宗源頭不明。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，雖然確診回落，但不能只看一天數字，昨亦有40多宗初步確診，而過去一周疫情都在相對高水平，當中約40%源頭不明，反映社區多隱形傳播，擔心過新年若較多家庭聚會，稍一不慎和鬆懈可釀另一波爆發。

共用貨櫃休息室 60工人須檢疫

機場三跑工程昨增5名工友確診，連計兩名家屬，自1月22日出現首名確診者後，約一周間群組已升至11人。當中兩人屬合約編號3206的工程，主要負責填海工程，屬同一承建商；另7工友屬合約編號3303的工程，包括昨新增的5人，主要負責飛行區地面燈號系統工程，屬同一分判商，部分人互相認識和會一同用膳。

歐家榮說，三跑工人需由東涌或屯門乘小輪到填海中的工地，先到休息室更衣，再乘車到工地，相信小輪並非感染途徑，但同一間公司員工共用貨櫃休息室，工人間有較密切接觸，會在由貨櫃改建的休息室吃飯和更衣，或成感染途徑；一同工作、共用貨櫃休息室的工人須檢疫，目前約有60工人，及約20名家屬等要檢疫。歐又稱，會向上述兩個合約的工地發強制檢測令，涉約3000人，他們須於1月31日至2月2日檢測，之後會看須否第二次檢測；並建議出現個案的工地停工14日，受影響工人約500名。

未考慮向爆發工地發隔離令

第四波疫情屢現地盤爆疫，日出康城、將軍澳-藍田隧道、中九龍幹線、廣華醫院重建地盤都接連有爆發。歐家榮指今波疫情有數個地盤大爆發，共通點是工友間共用貨櫃改建的休息室，當中可能有環境污染或空氣流通欠佳，另一可能是工作時間未必戴口罩或除口罩聚集等致傳播。他建議地盤避免讓不同判頭的工人共用休息室，以免一旦有個案時因工人間混雜造成大爆發。被問會否向爆發工地發隔離令，歐稱暫未考慮。

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議，大型和施工期長的地盤可考慮引入抗原快速測試，隔日或隔幾天為工友檢測，敏感度雖較PCR檢測準確度低，但有助找到病毒量高個案，且成本較便宜和快有結果，及早找出感染者減低爆疫風險。

至於因爆疫地盤停工，許樹昌稱難禁止有關工友其間到其他地盤工作，認為有陰性結果的非密切接觸者可繼續工作，但14日後要再檢測。

機管局昨晚表示，兩個承辦商為香港振華—中國交建—中交疏浚聯營公司（合約編號3206），及中國水電建設集團國際工程有限公司、中國電建集團航空港建設有限公司、保華建築有限公司及建信工程有限公司聯營公司（合約編號3303）。兩個合約下工程人員會接受強制檢測外，三跑道系統工程其他工地的工人亦將獲派樣本包自願檢測。

（疫情第四波）