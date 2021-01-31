拆局：未有完整數據 湯家驊力推國藥 核心建制：港人或未敢接種恐浪費

稱屬國家戰略物資 未必大量供港

負責審批疫苗的顧問專家委員會「底線」是疫苗要有第三期臨牀研究數據，並要在國際醫學期刊發表。湯家驊日前強調，他並非主張繞過顧問委員會，但既然國藥已有數百萬人注射，似乎無嚴重不良反應，質疑「是否一定要堅持第三期數據先批呢？」

有建制政黨高層表示，他們力推國藥是源自支持者要求，支持者對國產傳統滅活技術疫苗較有信心；且要本港恢復經濟活動，一定要市民接種疫苗取得抗體，這是另一原因促使他們層層上書到中央請求協助。

料不會輕易繞過專家委會

另有建制派認為，現時香港疫情未至十分嚴峻，未急於引入未有完整數據的疫苗。該人稱，政府在1月29日最新更新的「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網站，規管框架仍提及食衛局長「根據一款新冠疫苗的客觀醫學數據（包括第三期臨牀研究數據），參考一個獨立的顧問專家委員會的專業意見」等批准疫苗在港緊急使用，故他認為政府不會輕易繞過專家委員會和無視未有第三期臨牀數據的問題。

明報記者

（疫情第四波）