歐盟管疫苗出口 港府稱極關注 爭如期供貨 林正財：暫未聞BioNTech「甩底」

生產商出口前將須申許可

約影響百地區 窮國豁免

歐盟委員會上周五（29日）宣布上述管制措施，3月底前會要求疫苗生產商出口前，須向生產地的歐盟成員國申請許可，經該成員國與歐盟委員會磋商審核兩個工作天，批准了才能出口。出口至新冠疫苗保障機制（COVAX）計劃的貧窮國，或挪威、瑞士、黎巴嫩、以色列、西巴爾幹及北非國家都可豁免，但其他受影響國家地區約達100個，包括剛退出歐盟的英國，以及美、加、澳和台灣等。

台料拖慢送達 稱「情况混亂」

比利時已把輝瑞在該國為英、加生產的疫苗計劃通報歐盟委員會。澳洲衛生部長亨特昨稱，歐盟措施為疫苗供應中斷帶來的威脅，加強了本土生產的盤算。台灣疫情中心指揮官陳時中昨形容「目前情况混亂」，措施可能拖慢一批阿斯利康疫苗送達，但鑑於產地分散，需時弄清楚才能確定對接種計劃影響。

聶德權昨稱料下月到貨

18區設接種中心最少半年

世界衛生組織總幹事譚德塞稱「疫苗民族主義」恐「延長復蘇」，助理總幹事西芒（Mariangela Simao）稱歐盟的決定危害全球疫苗供應鏈，是「非常令人焦慮的趨勢」。

本港正籌備接種BioNTech疫苗，公務員事務局長聶德權昨早在商台節目表示，預計該疫苗下月底到貨，會在18區設立運作最少半年的接種中心，並調派公務員處理支援，估計每個中心要有20至30名行政支援人員。

不過，政府昨傍晚發聲明，稱極度關注歐盟公布會啟動疫苗出口管制機制、在必要時禁新冠疫苗出口。政府發言人說，留意到歐盟稱會致力確保新規定不影響疫苗製造商與第三方按已簽訂的預先採購協議出口疫苗，政府已向復星跟進，要致力確保按預先採購協議出口供港的疫苗不受影響，爭取順利如期供港。

港府：已向復星跟進

林：倘禁出口 如去年訂口罩翻版

林正財表示，歐洲現况令人擔心，若歐盟突禁出口，即使已簽約及落訂也無用，有如一年前訂口罩。他又說暫仍以3月初開始接種為目標，「（若BioNTech不如期供港）也很難有其他應變計劃，因全世界都只有這幾種疫苗可以打」。

正追科興數據 詢國藥願否供港

至於科興疫苗仍未公布全盤第三期臨牀數據，有建制派建議引入同樣未公布第三期數據的國藥疫苗，林正財說政府正向科興追數據，亦正查詢國藥是否願供港，若國藥願供港才能討論第三期數據。他說，各先進地方審批都要看第三期數據，香港也應如此，而國藥已向內地及世衛交數據，相信也可交相關數據給香港。

負責審批疫苗的顧問專家委員會成員、港大內科學系傳染病科主任孔繁毅在商台節目稱，第三期數據是審批基礎，社區接種數據不能取代，「在一個國家或社區接種後沒有很詳細的分析，開始時或只是接種某個年紀的人，得出的數據或只有那個組別的數據，且打完後未必很詳細記錄安全數據、反應，很重要的是不會在接種之前、之後抽血驗抗體」。

另一專家委員會成員曾浩輝稱，科興已交數據給世衛，也可將有關資料給衛生署，「無論什麼疫苗，處理方法都一樣，不會理（疫苗）來自什麼地方，第一步要交申請才可以開始（審批）」。

（路透社/BBC/中央社）

明報記者

（疫情第四波）

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