稱無權要買家登記 憂要保存資料 賣卡店料顧客減半 微利或索性不賣

政府昨表示，購買「太空卡」者要透過互聯網系統，將個人身分資料提供予流動網絡營辦商、電訊服務供應商等智能電話卡持牌人登記，但昨日記者會未具體說明代銷電話卡的商戶須否代為記錄買家的個人資料後，方可出售電話卡。於旺角先達廣場售賣手提電話及電話卡的店舖負責人何先生表示，購買「太空卡」者正是不希望被知悉身分，認為如實施實名制，「估計買的人會比以前少一半」。他說若政府要求商舖登記買家個人資料，「無辦法下也要遵從」，但代售一張的利潤僅為十多二十元，且買家不算太多，「索性不賣」。

稱買家多遊客外地人

於同一商場出售電話卡的另一家店舖負責人莫先生說，疫情前一般每日售出十數張「太空卡」，「遊客、外地人佔多數，本地人只佔一兩成」。他認為零售商無權取得顧客的身分證等個人資料，其店舖亦沒有資源、不知如何妥善保存有關資料，「我們不是不配合，是無從配合」。他又說，如強制零售商記錄買家資料後才可出售，「估計有九成純賣電話卡的店舖、排檔都會結業」，預料未來「太空卡」的零售服務會由大集團與電訊商合作下包攬。

政府昨晚在fb添馬台發帖，稱實名登記制度不會規管一般零售商及分銷商（例如檔販及便利店），用戶須向電訊商登記身分資料，才可啟用智能卡，對商販不會有影響。