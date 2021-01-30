副保安局長：電騙連年增 九成涉太空卡

區志光在記者會表示，涉及太空卡的騙案過去3年有增加趨勢，其中電話騙案由2018年的615宗，增至2020年首11個月的1108宗，後者涉及騙款達5.63億元；「猜猜我是誰」電話騙案由2018年的262宗，增至2020年首11個月的470宗，涉案金額由1352萬元升至約2400萬元。

區稱警方本月破獲犯罪集團，串謀7名本地銀行職員，安排16名內地及比利時人作傀儡來港，利用虛假文書及偽造香港身分證等，以太空卡在港開設14個公司戶口，在2017至2020年間共處理63億元懷疑犯罪得益。

區志光又表示，使用太空卡非法收債的案件每年逾9000宗，「每年都有幾萬人被滋擾」，惟破案率低。他更稱網上有人將虐待動物的短片放上網，以增加滿足感，但由於使用太空卡，執法部門難以調查及追蹤。

諮詢文件兩頁臚列相關罪行

翻查諮詢文件，當中第二章解釋規管太空卡的原因，文件以兩頁紙內容臚列不法之徒利用太空卡的匿名特點干犯各種罪行，除電話騙案、人蛇偷運、販毒、集團式盜竊、科技罪案、入境有關的欺詐，也包括製造土製炸彈及恐怖活動等，稱有必要減低電訊網絡遭濫用的可能。