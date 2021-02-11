政府稱155地區行登記制 IT界：不能比較

商經局的諮詢文件引用全球移動通訊系統協會文件，指出包括澳門、內地、日本、新加坡及台灣等155個司法管轄區已實施有關規定，其中澳洲於2000年引入流動儲值卡電話服務身分查核規定，一般情况下限制每名用戶只可登記不多於5張儲值卡。

澳門2019年底實施《網絡安全法》，規定用戶120天內向營運商登記姓名、出生日期，以及身分證明文件號碼及掃描副本，否則終止服務。中國內地早於2014年公布方案，要求2015年起用戶要以有效身分證件購買手機卡，2019年起更須通過人臉識別，才可辦理上網服務。

黃浩華：引爆炸彈電騙毋須太空卡葛珮帆：憂遭起底「被登記」

資訊科技界選委黃浩華表示，港府以打擊犯罪為名推行電話智能卡實名制，「但引爆炸彈、電話騙案等其實不需要本地太空卡」。他又說，《港區國安法》下電訊商要強制交出用戶資料，電話智能卡實名制會進一步削弱市民私隱保障。

葛珮帆昨代表民建聯支持實名制，認為可有效打擊罪案，而內地與澳門均已實行實名登記制度，香港若不與時俱進，恐怕國際不法分子伺機利用本港制度漏洞作奸犯科。

葛珮帆又稱2019年反修例運動中，有人以太空卡組織及推動與「暴亂」相關活動，有必要以實名制監管；又說自己曾被「起底」，手提電話、身分證號碼被公開，憂慮僅以相關資料即可開通多張太空卡作其他用途，冀政府堵塞漏洞。