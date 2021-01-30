太空卡倡禁 無手令可索卡主資料 電話卡實名登記諮詢 邱騰華：立法為打擊罪行

俗稱太空卡的匿名電話智能卡，現時購買毋須登記個人資料，政府表示太空卡令罪犯可匿藏身分，從事嚴重罪行，全球約155個司法管轄區已實施登記制度。邱騰華表示，本港立法是為與外國看齊，又強調只屬簡單的資料登記，不影響使用（見表）。

每人可向持牌商最多登記3張

邱：港電訊商多 一人可擁逾90張

政府表示現時全港有約2100萬名流動電話用戶，約900萬（44%）使用「上台月費卡」的服務計劃，其餘56%、即約1200萬使用「太空卡」。當局建議現時使用及日後購買「太空卡」用戶，須登記個人資料，每人只可向每個持牌人登記3張。被問會否影響部分市民或企業使用該類電話卡，邱騰華表示不希望數目太多會造成漏洞，令人利用「空隙」從事不法活動；又稱3張「好似好少」，但香港有逾30個電訊商，若有些人有需要，最多可登記90張以上。

邱騰華表示諮詢期間會了解執行上對市民及業界的影響，再決定如何落實。被問到諮詢期只有一個月會否太短，以及如大部分市民均不支持實名制，政府如何處理，邱表示任何諮詢都不設前設，視乎諮詢蒐集的意見。不過商經局昨向立法會提交的文件顯示，「維持現狀並不是一個選項」。

諮詢一月稱無前設 盼今年度立法

交立會文件指「維持現狀非選項」

諮詢文件亦提及落實時間表，政府今日起展開諮詢，至2月28日結束，希望本立法年度內完成訂立規例，然後分兩階段落實，首階在120日內讓電訊商建立並預備登入系統及數據庫，隨後會用240日登記，然後才實行，至明年第三季會停用未經登記的電話卡。

文件沒提 未答是否關國安法

實名制其中一項焦點，是建議執法部門日後在有迫切需要或緊急理由，即使沒法庭手令，也可要求持牌人提供「太空卡」用戶的登記資料，但不包括通話紀錄及內容。被問到何謂「迫切需要」或「緊急理由」，保安局副局長區志光稱屬拯救生命或嚴重罪案有迫切性，但沒回應是否與港區國安法有關；諮詢文件亦未有提到國安法。

私隱專員公署昨回應，表示會詳細研究諮詢文件，並考慮市民關注的私隱議題，公署會就保障個人資料私隱方面向政府反映意見。多間電訊商昨對登記制度未有具體表態。香港電訊表示會仔細研究諮詢文件內容，並向當局提交意見；3香港回覆稱會詳細研究諮詢文件內容，並於諮詢期內向當局作出建議。數碼通表示會詳細研究有關諮詢文件內容。

方保僑質疑規管太空卡難堵電騙

資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，現時很多電話騙案使用虛擬電話系統及應用程式，即使規管太空卡，亦不見得可堵塞罪案漏洞。他又說一個月的諮詢期太短，扣除農曆新年假期後只有約3周。

餐飲業組織「稻苗學會」會長黃傑龍於facebook發帖表示，一間酒樓隨時使用8至10張電話儲值卡，又說現時茶餐廳及網上商店普遍使用通訊軟件做生意，信用卡機亦要用電話卡，質疑一間公司怎可能只登記3張卡。

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