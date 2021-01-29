車厘子售價跌 業界稱無關驗出新冠

【明報專訊】內地進口車厘子價格近日急降，被指與車厘子表面驗出新冠病毒一度滯銷有關。本港昨有超市出售每磅20元車厘子，引來市民排隊購買，但有蔬果批發業界稱，智利入口本港的車厘子售價下調，主因供應充足，與內地銷情無關。食環署指出，新冠病毒主要透過飛沫傳播，按科學數據，世衛認為人類不太可能透過進食食物感染病毒，食安中心會向內地當局了解詳情，並會繼續跟進事件及採取適當行動。
食安中心稱，鑑於內地接連在進口冷凍食品或包裝上驗出新冠病毒核酸片段，審慎起見已加強檢測措施，截至前日（27日），中心以病毒核酸檢測方法在進口層面抽取逾3000個來自46個國家及地區的不同種類冷凍食品或其包裝樣本（包括肉類和海產）作病毒核酸測試，化驗結果全為陰性。
智利車厘子供應多價格降
九龍果菜同業商會副理事長張志祥稱，本港進口車厘子貨源充足，近日價格平穩，以智利供應量最多，部分直接進口內地，或經香港再轉口內地，香港市場僅佔小部分。據他了解，今年供應本港及內地的智利車厘子「源源不絕」，價格不斷下調，現時每5公斤批發價由60至200元不等，「愈大粒愈貴」。他稱價格視乎產地來源，智利車厘子再多，亦不影響澳洲塔斯曼尼亞車厘子。
張又稱，近日內地車厘子被指驗出病毒而滯銷，僅維持兩三日，很快已回復正常，認為只要清洗乾淨應沒問題。
（疫情第四波）
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