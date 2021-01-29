車厘子售價跌 業界稱無關驗出新冠

食安中心稱，鑑於內地接連在進口冷凍食品或包裝上驗出新冠病毒核酸片段，審慎起見已加強檢測措施，截至前日（27日），中心以病毒核酸檢測方法在進口層面抽取逾3000個來自46個國家及地區的不同種類冷凍食品或其包裝樣本（包括肉類和海產）作病毒核酸測試，化驗結果全為陰性。

智利車厘子供應多價格降

九龍果菜同業商會副理事長張志祥稱，本港進口車厘子貨源充足，近日價格平穩，以智利供應量最多，部分直接進口內地，或經香港再轉口內地，香港市場僅佔小部分。據他了解，今年供應本港及內地的智利車厘子「源源不絕」，價格不斷下調，現時每5公斤批發價由60至200元不等，「愈大粒愈貴」。他稱價格視乎產地來源，智利車厘子再多，亦不影響澳洲塔斯曼尼亞車厘子。

張又稱，近日內地車厘子被指驗出病毒而滯銷，僅維持兩三日，很快已回復正常，認為只要清洗乾淨應沒問題。

（疫情第四波）