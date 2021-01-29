「愛的家」口罩菌超標12倍 籲停用

生產商料包裝程序有誤

涉事外科口罩為5片袋裝，售價15元。「愛的家」facebook專頁稱，口罩為「期間限定」中一款百家布印花款式（產品編號：C2）被驗出菌量超標，印花系列原材料經200℃高溫生產，對於是次出錯，初步懷疑是某批次包裝程序出問題，並列出回收安排，稱每一片百家布印花款式口罩退款$3，同時每包將獲贈10片裝大地十色口罩補償。

海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任陳國雄表示，彩色口罩日趨普遍，海關人員去年12月中購入16款外科口罩交予政府化驗所化驗。其中一款在佐敦一間連鎖化妝品店購入的印花系列外科口罩，驗出細菌菌落總數超出標準上限12.5倍。

拘生產商董事化妝品店經理

海關前日採取行動，搜查連鎖化妝品店於銅鑼灣、灣仔、尖沙嘴、佐敦、旺角及青衣的9間分店，以及生產商位於旺角、樂富的3間零售店舖，檢獲302包共1510片同款口罩，市值約4500元。另外海關亦搜查多處售賣點，暫沒發現有同款口罩出售。化驗所將進一步化驗涉事口罩，以確定含菌種類會否對人體有害。

行動中海關以涉違反《消費品安全條例》，拘捕56歲生產商男董事及出售該款口罩的連鎖化妝品集團47歲女經理，兩人獲准保釋。案件仍在調查，不排除更多人被捕。「守護者」行動至今持續逾一年，其間出動逾6500人次海關人員，巡查全港各區超過4萬間次零售點，以確保市面防疫產品符合《消費品安全條例》及《商品說明條例》。

（疫情第四波）