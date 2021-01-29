港大調查：市民接種意向跌至45.9% 憂安全副作用

港大研究團隊自去年6月起，每隔2至4周隨機抽樣電話訪問，每次訪問500或1000名成年人。最新一輪訪問在1月18至20日進行，結果45.9%受訪者有接種疫苗的意向。有意向接種的比率，由去年6月至11月徘徊六成，至12月跌至50.5%，到今年1月再跌至45.9%。

此外，賽馬會「愛+人」計劃過去多輪電話調查，每次逾1000人。研究結果顯示，市民接種疫苗意向由去年11月的67.4%，下跌至今年一月的50.2%。港大醫學院院長梁卓偉表示，兩個調查數據都非常脗合，顯示接種疫苗意向明顯下滑，政府要警惕。

67%先觀察他人決定打針反應

據港大醫學院去年12月調查數據，1010名受訪者有66.9%會先等他人決定和打針後反應，才決定接種否；另外，分別有68%及76.4%擔心疫苗安全及副作用。

梁卓偉表示，市民接種疫苗的意向下降，可能與愈接近真正接種時機有關，市民未必坐言起行。他認為，市民擔心是理所當然，醫學專家要盡量多講科學資訊，以理服人，政府亦要想辦法提升市民的信心。

馬會調查：55.9%接受BioNTech

56.4%拒打科興

此外，「愛+人」在1月6日至17日的第七輪調查，訪問受訪者對3款港府已採購疫苗的接受程度。有55.9%受訪者接受德國BioNTech，38.5%不接受；有35.3%接受英國阿斯利康，56.9%不接受；至於中國科興，有36.7%接受，56.4%不接受。調查期間巴西公布科興效用率為50.4%，研究團隊因應此消息對受訪者意向加權，結果受訪者接受科興的比率，由38.2%下跌至29.5%。

被問中國科興疫苗及國藥疫苗均未有第三期臨牀研究數據，政府應否引入，梁稱最重要是有紮實的科學基礎，要遵從第599K章的程序，並稱政府簽署預購BioNTech疫苗後，收到第一至三期數據，報告逾千頁，「相信科興和牛津的程序都係一式一樣」。

（疫情第四波）