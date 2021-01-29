工會：防疫指引未劃一 判頭自定措施

「同一建商不同做法」 倡政府支援

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤表示，以他現時工作的地盤為例，工人需探熱、工作期間大部分時間戴口罩、並需提交3日內完成的陰性檢測證明，認為防疫措施足夠，但政府未有劃一業界防疫指引，不少承建商及判頭各自決定措施，「同一間承建商，不同團隊都有不同做法」。

徐指出，地盤工作環境封閉工人多，每日上班經常接觸，一人染疫病毒易散開，建議政府可在後勤措施上加強支援業界，例如免費為地盤工強制檢測，以及增加檢測能力縮短等待結果時間。

香港建造業總工會理事長黃平認為，疫情嚴峻下單靠業界防疫措施難杜絕地盤爆疫，建議政府為全港市民強制檢測，並在地盤加入「安心出行」等加強保障。

另外，建造業議會聯同香港建造商會去年12月22日推出「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，安排專業檢測機構到工地為工人檢測病毒。

93工地檢逾2.2萬人 現4確診

發展局昨表示推行至今已為93工地、逾2.2萬工人提供檢測，發現4確診個案，已按機制由衛生防護中心處理，承建商亦安排跟進；其餘99.98%檢測結果為陰性。

香港建造商會會長陳修杰表示，除有關計劃外，業界亦組織巡查小組，檢視不同工地的防疫措施，例如出入口管理、通風設備、休息室的安排等，並提供相關改善建議，冀提升工友防疫意識。

（疫情第四波）