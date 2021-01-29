何栢良：紅磡粥店爆疫響警號 病毒仍活躍社區

永明粥店前日有6人確診和1人初步確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前初步確診職員昨日確診，累計7名職員染疫，暫未見食客確診。她說如有食客確診，並有可能是從該處感染，或會要求特定時段的食客強制檢測。永明粥店現已關閉，毗鄰的打冷小菜館亦停業，粥店對開是來往紅磡至旺角的小巴站。附近街道昨午人流不多，有食肆職員說生意銳減。

街坊憂爆疫：廚師無罩開檔做唔停

附近居民林先生說，粥店區內馳名，居黃埔及紅磡的朋友都會來食粥。他每朝約6時晨運都途經該店，曾遇廚房師傅開檔時無戴口罩，7時許折返時則見粥店很多人排隊，職員「做唔停」，亦有小巴司機光顧，擔心社區有爆疫危機，甚至擴散至不同社區。另一居民黃女士稱，該店衛生一般，環境較迫，「圓枱仔坐幾個人」，疫情嚴峻時不敢入內堂食。

佐敦八文樓強檢 喉管「扭麻花」易塞

至於佐敦指定區域，渡船街俗稱「八文樓」中有5幢樓因污水呈陽性、一幢有確診，被納入強制檢測範圍。記者昨觀察，文耀樓有單位的渠管曲折交錯。測量師學會建築政策小組主席何鉅業形容該處喉管「扭麻花」，是他見過最複雜的，估計該單位起碼有3個坐廁。他說雖然接駁上沒大問題，但容易導致不暢順及淤塞。另文耀樓有數層單位的污水渠接駁於廁所窗頂，何懷疑都是糞渠，「很經典，污水管為何在窗頂？樓上可能很多坐廁，若樓上冲水，接駁位置很容易淤塞」。

果欄採樣站攤販佔半：

傳媒報道後就無生意

另外，油麻地果欄卸貨場昨設流動採樣站，讓果欄欄商及從業員檢測，昨午3時半約有20人排隊，當中約10人為果欄攤販。果欄商販王先生表示油麻地佐敦區疫情起初時仍有生意，但「自從傳媒開始報道果欄有問題就無生意」，為了讓市民知道果欄安全，故接受檢測。泰盛果欄職員則稱，自從油麻地有疫情，果欄人流及生意均少了約四成。

（疫情第四波）