廣華地盤5染疫 衛署介入方停工兩周 中國建築原擬只停3日 業界稱延誤或罰款促酌情

張竹君：建商一度未跟從建議 溝通問題

張竹君昨在疫情記者會回應查詢時表示，廣華醫院地盤共有300至400名工人，累計5人染疫，他們非住在指定區域，但個別工人曾一起用膳，中心知悉地盤出現個案已建議停工14日，但前日聽聞地盤計劃只停兩至三日，已再聯絡承建商建議停工14日截斷傳播。一般地盤會跟從建議，張估計今次出現溝通問題而致。

醫局稱不礙服務故無公布 中國建築未回應

被問為何早前未有主動公布群組，張竹君解釋公布準則「四五宗、五六宗唔會特登提」，如群組人數累計至七八宗會公布，10宗則網上公布。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，廣華醫院接獲承建商中國建築通知1月24日出現首名地盤學徒確診，一直與承建商聯絡，事件不涉病人、醫護或影響服務故無特別公布，「當然如果知道公眾關心，會檢討做法是否有改善空間」。

廣華醫院表示，承建商前日再通知院方會按防護中心建議繼續停工，所有地盤工人前日完成病毒檢測，院方會與承建商緊密溝通，確保地盤感染控制合乎標準。地盤承建商為中國建築，截稿前沒回覆。

香港建造業紮鐵職工會主席黎鉅輝稱，地盤目前停工14日會緊接農曆新年，變相新年後復工，很難靠加班追14日進度，擔心延誤；很多地盤工友支日薪，停工14日即減半個月糧。

註冊小型工程承建商僱員協會理事長吳國群稱，不少公營工程地盤有完工期限，延誤或被追巨款，不排除有承建商為趕工，將原有一批工人檢疫14天，但另聘一批新工人繼續開工。他認為在疫情下政府或公營機構應與承建商商討，延長完工限期。

曾祈殷：5中招「唔算少」 停兩周免潛伏再爆

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，地盤工難長時間戴口罩、會共用更衣室，交叉感染風險較高，加上病毒在冬天可生存14日，一個地盤現5人中招「唔算少」，若幾日內就復工並不理想，潛伏期長的個案復工後或持續傳播，停工14日有公共衛生需要。他說爆疫地盤工人要在第7日和第14日後再驗。至於港府有否法例規管爆疫地盤必須停工，衛生署口頭回覆稱一直用建議停工的方式。

過去兩周有6名到訪機場者確診，包括餐廳廚師、運送行李工、地盤工人等，暫未發現有流行病學關連。

衛生署前日公布青衣9號貨櫃碼頭3人初步確診，張竹君昨在記者會上稱資料錯誤，碼頭每周測試是幾個樣本混合檢測，當時結果弱陽性，有兩人送院再驗均未發現陽性。

（疫情第四波）