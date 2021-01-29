林文健任防護中心總監 黃加慶調新總監職

消息稱黃專責非疫情工作

衛生署發言人回覆，衛生防護中心的防疫工作日趨繁重，未來數月須籌備並推行新冠疫苗注射計劃；在此抗疫關鍵時刻，衛生防護中心開設為期半年（1月29日至7月28日）的公共衛生服務總監編外職位，分擔衛生防護中心總監繁重的工作量；新職位由黃加慶出任，林文健則出任衛生防護中心總監。

衛生防護中心增設一個總監職位，即會有兩名總監，據了解，新總監職位專責非疫情工作，包括流感疫苗接種、非傳染病及學童保健等。原有總監職位將主力抗疫，由林文健調任。消息指林文健任總監後會出席疫情記者會，但仍以傳染病處主任張竹君為主力，林料會負責講解個案追蹤以外的控疫大方向。

林文健1996年畢業於中大醫學院，2005年獲得醫學專科學院院士（社會醫學）的資格，為公共衛生醫學專科醫生。他曾任控煙辦公室主管，亦曾專責中醫藥事務。黃加慶為愛滋病專家，2016年11月接任梁挺雄擔任第四任衛生防護中心總監，即任職4年後調職，他出任該職前屬首長級乙一級（D4）的顧問醫生。

（疫情第四波）