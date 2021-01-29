增39確診12天新低 源頭不明逾半

兩户中招源頭不明 麗港城7座強檢

張竹君說，麗港城第7座累計有兩個單位涉確診，分別有2人及1人確診，兩單位同坐向但相隔10多層。據衛生防護中心資料，第7座首名確診者是一名58歲男子（第9889宗），他1月13日發病、22日確診，感染源頭不明。第二名確診者是一名56歲女子（第10,112宗），屬關連個案，無病徵，25日確診。昨日再增一名53歲男子確診（第10,299宗），他1月17日發病，感染源頭不明。

早前出現垂直傳播的第5座至昨天無新增個案，維持10名住戶及兩名保安確診。張竹君稱，在第5座取得的25個環境樣本，全部對病毒呈陰性。被問7座與5座設計相若，會否同樣出現垂直傳播，她說未能判斷，如出現更多個案會審視，並提醒住戶要在U形聚水器加水。她又稱，大廈錄得兩個相同坐向的單位有確診，「其實日日都有咁滯，但唔係個個大廈都有好明顯的垂直（傳播）」，今次要求7座強制檢測，會繼續留意。

本港昨錄1宗輸入個案、38宗本地個案，其中20宗源頭不明。被問確診數字下跌，在幾個指定區域又只是找到數宗個案，是否代表疫情回落，張竹君表示暫未能確定。她說，留意到確診者遍佈全港，包括居於樂富、大角嘴、牛頭角、元朗、大埔、北區、太古城、中區、深水埗、天水圍等，如果當中有超級傳播者，可能引發大型傳播，故需保持警惕。她又稱，至昨午有40多宗初步確診，不是明顯向下，但希望疫情盡快緩和。

（疫情第四波）