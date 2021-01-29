封區傳言四起 拉線洗街惹虛驚

南昌北區議員劉家衡表示，政府突襲封區致信息混亂，「令大家都陷入驚恐」。昨午2時許，街坊通訊群組流傳警察在西九龍中心對出欽州街路邊設封鎖線，「居民好擔心會否無端端殺到嚟」。他抵達上址後見警方設告示牌警告違泊，至3時許有身穿制服的人到場清潔路面，相信是虛驚一場。他又稱，網上更流傳鴨寮街一帶有標明是「採樣包」的貨物箱，未能求證圖片真偽，其後有指內裏是遊戲機，光怪陸離之事盡現。

日日接查詢 區議員四出求證

劉說，團隊過去數天日均接到五六宗查詢，稱某地方疑似封區，加上網傳圖片，須四處求證。日前有身穿全套保護裝備者穿梭鴨寮街，引起封區疑雲，他到場了解後獲告知人員是到強制檢測大廈找未檢測居民。

早前增設紅磡「指定區域」信息一出，旋即引起殯儀業恐慌。facebook專頁「賣棺材的男孩」昨發帖文，指業界憂不能出殯，夤夜運棺材及壽衣是真有其事。帖文說指定區域涵蓋殯儀館附近主要道路及棺材舖，每個先人的「期」早早定好，加上現為「旺季」，不能出殯影響深遠。中科興業董事總經理潘焯鴻前晚亦於fb專頁發帖，稱「消息指紅磡殯儀及鄰近區域即將封區兩日」，本報昨向潘查詢消息來源及真偽，他不作回應。

促政府告知封區流程

何安達：問號愈多抗拒愈大

另外，紅磡觀音街一帶有車房員工前日向本報記者稱，由「friend搭friend」得悉即將封區；有興仁街居民說在facebook見封區帖文。曾任政府新聞統籌專員的何安達表示，公眾難即時分辨信息真偽，「消息要用時間驗證，當刻不知道」，即使政府要突襲都要告知公眾封區流程，包括何時會拍門、手帶代表什麼、何時可以除手帶，以及食物或其他特別需要等安排，「說清楚會發生何事，公眾服從性會提高；如果問號愈多、抗拒愈大」。

至於警察封鎖線引起恐慌，何安達建議使用其他封鎖線，讓公眾清晰區分到何時封區。他又說相信過去一年市民「怨氣好大」，政府沒清晰說明封區目的、有否其他方法代替，市民想配合亦無所適從，「從來無人答過（大廈檢測）做得足是否不用封」。

（疫情第四波）