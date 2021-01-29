再度「夜襲」 東發大廈封半天 袁國勇稱霹靂手段：盼過年前每日確診10宗內

明報記者

爆疫的東發大廈C座6、7室居民前晚要撤離檢疫，其餘居民只需強制檢測。昨晚近7時，大廈所在的錦屏街一帶有交通督導員指示車輛離開，無人開走的車被拖車拖走。7時正，10多名警察跑入錦屏街，其中一人拉起封鎖線衝向錦屏街尾，並攔開記者，封鎖區域。隨後有載物資貨車駛至，內有水、豆奶、杯麵等；其後數十名穿保護衣人員到場，有人上樓，有人在街上設帳篷作檢測點。至晚上9時45分居民開始分批落樓檢測。

住客請假半月：無諗過咁快封

封區生效後，有人欲離開被阻止，但本報記者約於7時20分目擊有人離開，當時一名老婦查詢能否離開，警員不放行，她趁警方放下封鎖線讓車駛走時順勢離開，警員沒上前阻止。本報就此向警方查詢，至截稿前沒回覆。在藥房工作的A座住客吳生稱前日已預計會封區，但「無諗過咁快」，最近請了半個月假，不敢上班，封區「對我無影響，係怕嚇親老人家」。

餐廳取消訂單 員工被迫留宿

到北角工作走不了 嘆無處休息

地舖西餐廳「Villa Villa Cafe & Bar」職員梁小姐稱，完全沒想過封區，昨晚仍在預備3張外賣訂單，涉逾千元，但7時突看到「後街二三十個警察衝上來」，唯有通知客人訂單需取消。8個職員只能留宿餐廳，「聽（今）日都有幾張訂單，都唔知點做生意。好彩我哋餐廳自己有食物，唯有做做清潔，繼續留守」，對此感無奈。非該區居民陳小姐短暫到附近工作「看地盤」，怎料欲下班時便封區，「六合彩又唔中，中呢個……我希望給我地方休息，我不夠衣服、食物」。

林鄭到場視察 未答記者提問

晚上11時許，民政事務局長徐英偉、警方港島總區指揮官郭柏聰先到場視察，其後特首林鄭月娥、食衛局長陳肇始亦現身。林太到檢測帳篷內視察，再與相關官員聊天，於11時55分登車離去，有記者追問有關中央擔憂港疫情、認為北角安排如何等問題，她沒回應。

袁國勇指有人早已離開「好難搞」

區議員：兩小時接逾20求助

港大微生物學系講座教授袁國勇前日視察東發大廈，他昨向本報表示，東發大廈在眾多疫廈中算頗差，天井「臭得好緊要」，「個個（單位）因為咁唔開窗，只開抽氣扇，如果有病毒，煙囪效應會好犀利，病毒會走入無開抽氣扇嘅單位」。

袁形容一幢大廈有8個單位現13宗確診是「好大件事」，盼昨晚「霹靂手段」可切斷傳播鏈，並助控制整體疫情，令每日確診減至10宗內。若過年前確診跌至單位數可否放寬社交距離措施，他說該廈前晚已有居民離開，被問昨晚才圍封會否太遲，他說「要準備，唔可以話封就封」；又稱有人拖篋走「好難搞」，這反映公民意識。

當區區議員李予信稱，封區後兩小時內收到20多宗求助，業主立案法團也擔心垃圾或無清潔工處理；也有居民擔心今日未能上班，「唯有叫他們忍讓」。他補充，前日袁國勇要求C座6、7室要撤離檢疫，「已讓人感覺這裏需撤離，實際亦有居民已經走了。如果撤離後又突然封區，而部分住在這裏的人離開了，之後（封區）行動會準繩嗎？我有保留」。

（疫情第四波）

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