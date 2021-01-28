議員促派電子消費券 許正宇稱需審慎理財

多名議員追問政府會否在新一份預算案中，派發消費券給市民。體育、演藝、文化及出版界馬逢國關注，政府會否以消費券鼓勵市民參加體育、文化界的活動。自由黨飲食界議員張宇人認為，政府應推出電子消費券，並於社交距離措施結束後才推出，以免業界無法受惠。

邵家輝倡八達通分收5000元消費券

邵家輝建議政府透過八達通，分10期每期500元向市民發放總值5000元的消費券，倘該人未有用盡500元，餘額便收歸庫房。去年《財政預算案》宣布向合資格市民派發1萬元，邵家輝形容是「（財政司長）陳茂波的德政」，他另問及獲發款項的人數、行政費用等。

許正宇表示，截至今年1月21日，已經向約640萬名市民發放1萬元，佔超過九成的預計受惠人數，而政府行政開支3.06億元，佔總開支預算0.4%。

另外，邵家輝問及「防疫抗疫基金」下支援各行業的措施，政務司長張建宗書面答覆表示，政府仍然處理第二輪「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，當局共收到10,003份申請，已處理9843份申請，共批出8349份資助。

（疫情第四波）