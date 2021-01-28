政府擬修排水管例 提高新樓設計標準

爭取第四季交立會

黃錦星稱，若樓宇排水系統按照《建築物條例》設計、建造或改動，並妥善保養，相關渠管隔氣彎管內有足夠水封下，排水系統將能確保樓宇衛生和安全，但為與時並進，屋宇署正準備《建築物（衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》第二階段的修例工作，為新建樓宇的排水系統引入更高設計標準，例如提升地台去水渠的設計，以避免隔氣彎管水封乾涸；屋頂上通風管的開口需與建築物窗戶保持適當距離，以及改善排水管設計，例如防止高層單位冲水時，可能導致低層排水管內的壓力波動而引致污水倒灌等。

他說，由於修例需時準備，為了讓部分提升排水系統的設計標準可及早實施，屋宇署會徵詢業界，以便短期內透過《作業備考》先實施部分措施，並會參考相關執行經驗，爭取於今年第四季向立法會提交修例建議。

公屋方面，運房局長陳帆昨書面回覆議員質詢稱，房委會去年10月28日展開「排水管檢查計劃」，截至去年12月底，房委會已詳細檢查約10萬個公屋單位的排水喉管，當中超過九成單位的喉管狀况良好，其餘需要維修，大部分涉及住戶自行改裝坐廁。

稱涉科學實證 業界盼當局深入研究

測量師學會建築政策小組主席何鉅業認為，屋宇署為樓宇排水系統修例引入更高設計標準是好事，亦應為現有樓宇喉管制定較高標準的改善措施，減低播毒風險。他說，具體技術修訂涉科學實證，如排水管開口與單位窗戶的距離，受風向、風速、建築物外形等因素影響，期望政府作「更有深度」修訂，並認為政府應就污水渠「單管」或「雙管」兩類設計作深入研究，讓業界有更多資料判斷。

（疫情第四波）