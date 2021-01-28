青衣9號貨櫃碼頭3員工初確

定期檢測發現 停工14日全體檢測

在昨日疫情記者會上，張竹君未有主動披露貨櫃碼頭出現個案，在傳媒追問下，她說位於青衣的九號貨櫃碼頭昨有3人初步確診，是經每周檢測發現，處理方法類似建築地盤，會停工14日及全體員工測試，與染疫者一同用膳或共用設施者要檢疫。

梁子超：接觸海員貨物有感染風險

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，碼頭工作有風險，可透過接觸免檢疫的海員或貨物染疫，且當中一旦有變種病毒，對社區風險很大，政府應分析相關病毒基因。他說，由於已有3人感染，碼頭內或已有小型爆發，並可能已傳給家人，故要盡快做追蹤。不過，他認為若碼頭員工是每周檢測，傳播應不超過兩三代，若追蹤做得好，未必會像第三波疫情一樣出現貨櫃碼頭大爆發。

何栢良袁國勇疑地盤工帶病毒入社區

近日疫情反彈，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目表示，油麻地一帶唐樓出現爆發，源於將藍隧道和中九龍幹線兩個隧道地盤群組，當時政府個案追蹤慢，導致「火燒連環船」，政府不能轉移視線和責任。他說，「三無大廈」在全港18區都有，據政府提交立法會的資料，全港有5300幢「三無大廈」，政府應盡快分析相關大廈，包括研究是否要求這些大廈出現一宗個案就為全幢居民在24小時內完成強制檢測。

何栢良又說，政府推出疫苗接種計劃時，除了3類優先群組，也可考慮為容易出現群組爆發的人優先接種，例如在地盤工作的人難長時間戴好口罩，政府應考慮是否讓地盤工人優先接種。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨亦表示，本港第四波疫情開首雖有歌舞群組，但收緊社交距離措施後一度回落，但近期再反彈，很可能由於地盤群組將病毒帶入社區，「好不幸」涉及很多舊樓，在油麻地新填地街一帶開始「出事」。

（疫情第四波）