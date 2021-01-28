分處指定區內外 均員工感染 紅磡粥店酒店爆疫 最少12宗

新增60確診 最小14日大

最新確診中，年齡最小的患者僅14日大。新增60宗確診個案當中，包括3宗輸入個案，21宗源頭不明，36宗與之前的個案相關。政府前晚將指定區域增至4個，區內大廈有一宗確診就要納入強制檢疫名單。昨有11宗個案來自指定區域，其中油麻地／旺角指定區域有5宗，佐敦指定區域有5宗，紅磡指定區域有1宗，深水埗指定區域沒發現新個案。此外，紅磡指定區域昨有11幢大廈因污水樣本驗出陽性，被納入強制檢測大廈名單，主要分佈於機利士南路、必嘉街、溫思勞街及老龍坑街等。

永明粥店7人中招 政府籲食客檢測

除了指定區域內的居民，商戶亦出現群組感染。位於紅磡指定區域內、寶其利街聯成大廈地下的「永明粥店」，至昨日有6人確診和1人初步確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，染疫7人是粥店員工，當中4人是一家人，首宗個案於1月18日發病，員工在1月23日最後一日上班，翌日送往檢疫，部分人在檢疫中心確診。張說，粥店內或有傳播，暫未有其他確診者報稱曾在該粥店用膳，但病毒是人傳人，若曾光顧該粥店、並與員工聊天，有可能被傳染，呼籲於1月16至23日曾到該粥店的食客接受病毒檢測。

海灣軒5至6保安確診 逾70人檢疫

位於紅磡指定區域外的酒店海灣軒有5至6名保安員確診，張竹君表示已將約70至80名共用更衣室者送入檢疫中心。海灣軒回覆本報查詢時表示，確診的保安員是外判員工，酒店已即時停止他們的工作，該酒店的員工本周初的深喉唾液檢測結果全為陰性，酒店已即時作全方位深度消毒。

梁子超：社區現爆發 食肆酒店有雙向風險

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，食肆和酒店與社區的接觸面大，當社區出現爆發時，食肆和酒店有「雙向風險」，病毒可能從社區輸入食肆和酒店，也可能是從食肆和酒店擴散出社區。他說，在多人聚集的地方自然有傳播病毒風險，一旦工作場所出現爆發，應盡可能擴大檢疫名單，即使不是使用同一個更衣室、接觸時有戴口罩，但若經常接觸，也應檢疫；若因為檢疫設施數目有限制，對於不用檢疫的員工，也應在首次檢測後3至5日再檢測，以免遺漏了首次檢測時處於潛伏期的個案。

此外，昨有一名確診者及一名初步確診者死亡，其中一名有長期病患的56歲女病人前日上午因氣促送入廣華醫院急症室，在送院途中心跳停頓，抵達醫院後，醫護人員為其做心肺復蘇法及插喉治療，病人其後恢復心跳，並入住隔離病房，同日下午初步確診，之後情况持續惡化，延至昨午4時許離世，沒有醫護被列為密切接觸者。醫管局已將個案轉介死因裁判法庭跟進。

基督教聯合醫院一名67歲男病人（第7123宗）昨早離世，他本身有長期病患，於12月3日開始氣促，之後到過旺角朗豪坊博思醫學診斷中心，該中心其後有兩名職員確診。

明報記者

（疫情第四波）