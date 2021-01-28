封碧街揭一確診 家訪三成無人應　

居民批做戲：你試下封淺水灣吖

在油麻地受限區域接受檢測，結果呈陽性的染疫女子，昨凌晨3時許由救護車送往亞洲國際博覽館，屬密切接觸的男子則由衛生署小巴送往隔離。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，該初步確診者住在碧街27號，是一名54歲女子，由於她住在劏房，同一單位其他劏房有數人要檢疫。被問及行動成效是否低，張說最少可以截斷這宗個案繼續傳播。

昨凌晨時分，數名居民一度嘗試離開大廈上班，遭在場警員阻止。解封後，有食環署職員到場清潔，住戶需出示陰性檢測證明才准離開大廈，部分居民未收到短訊和二維碼未獲放行。

有住戶讚安排好 檢測快罐頭「任拎」

居民黎先生每日凌晨4時出門飲早茶，再到大坑東晨運，昨晨6時始離開受限區域，他批評政府阻礙居民生活，「做戲畀人睇，你試下去封淺水灣丫！」另一住戶梁先生稱，政府封樓突然，但認為安排運作很好，排半小時完成檢測，亦有罐頭、包裝粥等「任拎」，他認為區內劏房太多，渠管亂駁混亂，封區「愈快做愈好」。

張建宗：找到確診率0.3% 超佐敦受限區

油尖旺區議會副主席余德寶表示，有居民對政府「突襲」不知所措，前晚回家時被要求出示住址證明，批評做法荒謬。他說當局僅在行動中找出1宗確診，且有90多戶無人應門，反映突襲無法提高成效。

張建宗昨出席立法會後，被問碧街突擊封區行動時表示，行動稱得上成功，將影響減到最低，找到確診比率是0.3%，比佐敦受限區域行動的0.17%為高，強調找到1宗確診都要做。

（疫情第四波）