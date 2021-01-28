強檢廈地舖車房 員工憂「好毒」囑熟客勿至

興仁街及興賢街約有15間車房，記者昨午見4人沒佩戴口罩，同時也發現部分居民沒戴好口罩，也有中年男子清理大廈出入口時沒戴口罩。興仁街一車房員工李先生說，「都無辦法話擔唔擔心封區㗎，你要我走就走囉」，但他又擔心區內「很毒」，特意通知一名身體不太健康的熟客別前來。

東主憂一旦封區寵物斷糧 交匙託居民代餵

興賢街另一車房內有一隻狗，負責人賈先生表示如封區，他認為「封都無所謂，有病當然要睇醫生」，又認為「食嘅問題好閒」，偶爾一兩餐吃得不太好也沒所謂，但擔心車房小狗，會先交鑰匙予大廈居民，一旦封區請他們幫忙餵狗。

在受影響範圍附近工業大廈工作的陳小姐表示，沒留意附近唐樓污水樣本有病毒，她十分擔心一旦傍晚封區，自己或受影響，會特別提醒同事這幾天準時下班。她認為不能接受封區，「我都無犯錯，你點解要懲罰我？人來的，不是光合作用就可以生存」，又說「如果（高官）可以在我面前食罐頭，我就可以接受」。

劉家衡稱人心惶惶 遊戲機誤當採樣包

政府前晚公布深水埗有18幢大廈污水樣本持續驗出新型冠狀病毒。南昌北區議員劉家衡表示該區居民人心惶惶，「昨日網上流傳幾張相，話鴨寮街有一堆採樣包」，但他去看過，入面其實是遊戲機主機；亦有街坊緊張地對他說鴨寮街警察拉起封鎖線，但他經了解後發現只是警察查案；街坊看到穿保護衣的人會擔憂「唔係殺到黎啊嘛」，其實只是到強制檢測大廈呼籲居民檢測，「有很多fake news，變成了恐懼。這個就是政府現在做的東西，可能他們想突襲？但這個恐懼讓（政府）本身想做的做不到」。

（疫情第四波）