九龍城8廈強檢 有天井垃圾高一米 居民稱大廈多劏房 樓上廁所漏水落餐桌

區議員：天井長封渠道長塞

九龍城興仁街及興賢街有8幢相鄰的唐樓污水呈陽性。該區區議員楊振宇表示，兩條短街全都是一梯四伙唐樓，大廈天井長期密封，污水從渠道落沙井。他解釋，該處主要有兩個問題，一是渠道長年淤塞，二是部分住戶習慣亂棄垃圾，「扔垃圾在天井位，什麼垃圾都有，最誇張情况甚至堆到1米咁高。所以樓下的車房通往入去天井的門，長年都不會開」。據楊振宇提供照片，天井堆滿垃圾，包括膠樽、罐、電線、膠袋等。

住在污水呈陽性、興仁街16號唐樓的吳先生亦表示，該大廈有不少劏房，其單位樓上相信是劏房廁所，長期漏水，影響其餐桌位置，已一段時間不能在餐桌用膳。他昨日因擔心污水，買了牆紙貼着滲水位，「等佢（污水）唔好滴落嚟」。他表示擔心但不會搬到其他地方，「走來都無乜意思，如果你有嘢，走咪即係害人？」

測量師學會建築政策小組主席何鉅業根據本報提供的興仁街25、27、29、31號大廈外牆渠道相片表示，留意到樓宇外牆個別樓層污水管有橫生枝節喉管，接駁相信是污水管的垂直喉管，代表該樓層廁所位置曾被改裝及調位。 他補充，若新駁喉管接駁不好，例如沒做水封、安裝反虹吸管等，單位水封保護可能少了，「傳播病毒入去屋內的機率也會高了」。至於不少渠管有植物生長，何表示代表有可能出現滲水問題。

劉家衡：衛生差 部分市民不戴罩

至於34幢位於深水埗的污水呈陽性大廈中，18幢集中在北河街、汝州街、南昌街、鴨寮街、長沙灣道。深水埗區南昌北區議員，公民黨劉家衡表示，該區附近有街市，也有肉檔及菜檔，衛生一向都差，「衛生環境一直困擾當區居民，但問題改善不了，有時候菜檔檔販甚至會和食環署爭執」。他補充，也有部分該區市民不戴口罩，「現在比較好，但都有人不遵守規則」。

稱污水或涉跨區用廁所 強檢沒邏輯

劉家衡認為，該區不少大廈都有地舖食肆，「會否有第二區受感染的人去過食肆用過洗手間，大小二便污染污水？」他認為用污水檢測衡量是否應強制檢測是「沒有邏輯的強制檢驗措施」。他續稱，前日該區有排檔戶收到通知需強制檢測，並獲派檢測包，「除了本區居民，也都有很多其他居民來購物，恐防其他區域帶菌者（應為病毒）會難追蹤 」。

明報記者

（疫情第四波）