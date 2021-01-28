上周東區37確診第三多 張竹君未答劃檢測區否

東熹苑華熹閣因兩個或以上單位出現無關連確診，港府昨公布要納強檢。據衛生防護中心資料，過去14日東區有逾20廈現確診，計及出現爆發的東發大廈C座，北角佔約5幢。據港大感染及傳染病中心總監何栢良分析，1月20至26日間442宗有列出住址的確診中，有37宗來自東區。

東發C座強檢 400住户一半未驗

對於東區需否劃指定檢測區域，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港多區均現確診，目前油尖旺較多，相信政府會考慮各方面控制措施。

東發大廈C座早前已納入強檢，居民或到訪者須於今日或以前檢測。港大微生物學系講座教授袁國勇透露，從居民代表得知，大廈有7至8個單位有劏房，但確診者不屬劏房戶，該廈應有400多人，惟至昨天僅200多人驗了，即約有一半未驗，未知是否涉劏房。東區區議員李予信估計，部分居民可能到醫管局門診取樣本包等檢測，上述數字或低估已驗人數。

（疫情第四波）