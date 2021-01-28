臥牀人瑞難赴檢測 無人派員上門採樣

孫女拒祖母送院 指曾被約束致褥瘡

王小姐說，百歲祖母患腦退化症及曾中風，現主要由外傭照顧起居飲食，不同住的她不時到訪。日前東發大廈C座居民被要求強檢，她稱由於祖母行動不便，須長期臥牀，無法到檢測中心檢測，亦無法按指示吐出深喉唾液供檢測，已向區議員反映須安排人員上門協助，但至昨日宣布撤離仍未能檢驗。

政府昨宣布部分居民要撤離，她引述衛生署職員稱，即使竹篙灣檢疫中心設無障礙設施，仍不適合其祖母的狀况，又找過檢疫酒店，但升降機未能運送，決定將其祖母送院。王小姐拒絕，指醫院沒人手照顧祖母，早前亦曾試過祖母送院後被約束在牀上以致瘀傷及生褥瘡，反而到竹篙灣檢疫中心可由外傭照顧得更好，至昨晚10時她仍在與衛生署職員周旋，未定祖母送往竹篙灣檢疫中心還是送院。

衛署職員籲送院 稱檢疫中心不適合

就派人上門檢測，東區區議員李予信承認接獲大廈高齡臥牀長者求助，曾向民政事務處查詢能否派人上門取樣本，但對方回覆無人手；第二次再查詢時稱交由衛生防護中心處理；第三次查詢稱會由檢測承辦商處理，最後直至昨日仍未檢測。李予信批評過程「三催四請」，個案仍未能獲處理，民政處、衛生防護中心協調差，認為為有需要長者安排上門檢測需改善，「不能因應逐個個案，我們（區議員）叫到才去做」。

（疫情第四波）