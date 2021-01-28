怕突擊封區難返工 東發大廈非檢疫居民自撤

7室户指天井積垃圾 低層傳異味

爆疫的東發大廈C座6、7室的廁所及廚房的窗通風面向兩個單位共用的天井，曾居於7室、現常重返探望祖母的王小姐說，「20年無開過廁所及廚房的窗」，她指天井污糟，怕開窗惹老鼠曱甴走入屋，又稱大廈有不少無公德心的人會將垃圾拋出天井，低層傳出異味。

王小姐說，昨傍晚到東發大廈安排祖母前往檢疫中心事宜，其間遇到一家四口拖篋離開，更說「梗係走啦，留喺度等畀人捉去檢疫咩？」她又稱有鄰居見到有6、7室的居民從後門「逃走」。

另外，單親媽媽李女士居於B座8室，與有確診個案的C座5室共用天井，她說擔心有感染風險，決定帶兒子暫時搬離，「避一避風頭先」，除擔心病毒外，更憂慮大廈會突然被圍封，無法照常上班影響生計。帶同老父離家的吳先生則表示為安全起見，決定離開「是非之地」；另一名居於C座2室的年輕女子擔心會重演油麻地封區強檢，遂於昨晚7時拖篋離開。

東區區議員李予信接獲居民反映，昨日已有東發大廈住戶拉行李箱離開，估計因為居民看見近日油麻地封區情况，知道封區會「更突襲和更令人措手不及地發生」，因擔心突然封區而離開。

地舖指大廈衛生一般 夜見垃圾棄街

東發大廈亦有多個地舖。大廈A、B、C座出入口位於錦屏街前街，3廈共有14間地舖，包括3間車房、兩間餐廳、醫務所及五金建材店等，昨午有10間地舖營業，至傍晚大部分已關門。車房技工黃先生形容大廈衛生情况一般，附近無垃圾站，晚間會有垃圾被棄路邊，等垃圾車清理。

（疫情第四波）