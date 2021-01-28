天井四面封 北角東發大廈C座爆疫 6室7室重災檢疫 鄰座住客共用天井強檢未須撤

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮與港大微生物學系講座教授袁國勇、環境保護署首席環境保護主任（空氣科學）梁啟明到北角錦屏街東發大廈C座視察，歐家榮其後表示，該廈至昨共錄得8宗確診和5宗初步陽性，13人分別住在8個單位，涉6層，有7個出事單位屬5至8室，單位面向同一方向（見圖），當中6和7室共5戶有人染疫，他指從發病時間看6和7室有垂直傳播可能。該廈首8名確診者中5人感染源不明，除了1人無病徵，其餘病發日期介乎本月14至24日。

56年樓齡 廚廁抽氣扇向天井

C座8戶13人中招 5源頭不明

環保署梁啟明稱，昨日只入了兩個單位，初步所見喉管無缺，坐廁情况非常良好並有隔氣，但結構上有可能的感染因素，因每兩個單位共用一個天井，天井四面密封，且所有廚廁抽氣扇都向這天井排氣，懷疑6和7室出現多宗個案與煙囪效應有關。

袁國勇稱，該廈雖然7年前做過大維修包括換喉管，但有56年樓齡，設計不理想，共用的天井非常狹窄，關窗用抽氣扇時熱氣易上升或出現垂直傳播，天井多垃圾且傳出臭味，多確診個案的6、7室正是共用天井，居民留在單位有危險，須盡快撤離，全幢大廈居民亦須盡快檢測。他說會在大廈取環境樣本化驗，包括抽氣扇、向天井窗戶、去水位等。

袁國勇籲勿開面向天井窗

開抽氣扇時勿緊關門

袁指該大廈首宗個案屬源頭不明，會繼續調查感染源頭；至於未來會否圍封大廈，他說會先做檢測，分析數據後再看需否實施更嚴謹措施。他續稱，C座5和8室有與相鄰的B和D座部分單位共用天井，建議相關住戶都要檢測，又不排除未來若發現更多確診，會有更多住戶要撤離。

袁國勇建議居民不要打開面向天井窗戶，當開抽氣扇時不應緊關門，但稱仍非絕對安全，長遠需重建改善。他又稱，當新冠病毒進入樓齡高、設計不理想的大廈，可傳播得快，又指北角算舊區，某程度與油麻地區相似，呼籲所有有輕微病徵者都要驗。

指70年代大廈天井多四面封

工程師：煙囪效應更明顯

香港工程師學會會長源栢樑解釋，四面密封的天井「就好似一個薯片筒」，假如薯片筒有開洞，即每個住戶都有開窗，風便可透過窗戶流動，但現今不少人會開冷氣或關窗，此時空氣便被困在天井裏面，通風不順暢，讓滯留的污染物不能排放出去。測量師學會建築政策小組主席何鉅業說，不少1970年代的大廈均是四面密封式的天井，若有病毒，「煙囪效應會明顯很多」，因沒戶外空氣吹散、稀釋天井內的污濁空氣，令污濁空氣較易傳播到其他樓層。

東區區議員李予信說，東發C座部分為劏房，亦有內地人，而大廈一直少打理天井，衛生的確較差。東發A、B、C、D座相連但不相通，但部分B及D座單位與C座共用天井。衛生署昨晚說，除了C座全部1至15樓的6及7室住戶都要檢疫，為審慎起見，要求於1月14日至27日間曾身處東發大廈A、B和D座逾兩小時者，須於明日或之前檢測。

明報記者

（疫情第四波）

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