消息：林鄭請求中央分配國藥疫苗 審批顧問：底線要有第三期臨牀數據

林鄭：十日八日前請國家協助

根據第599K章《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，食物及衛生局長認可疫苗前，須在顧及顧問專家委員會的意見下，考慮疫苗的安全性、效能及質素。去年12月23日政府公布採購疫苗記者會上，林鄭月娥稱食衛局長批准疫苗，可根據該款疫苗的客觀醫學數據，包括它的第三期臨牀研究數據，參考顧問專家委員會的專業意見，以及參照香港以外的藥物規管機構已經核准疫苗在當地緊急使用的情况。

林太昨在開行政會議前被記者問到國藥和科興疫苗均未有第三期數據，供港如何說服社會接受。她稱本來供應時間最早的科興疫苗，「現欠了些數據」，又說去年11月訪京時已向中央提出如果有需要，希望中央能「分配一些在內地研發或生產的疫苗」供港，在至少十天八天前覺得已到了有需要的一刻，要求國家在這方面協助。林太續稱，有關疫苗同樣受法律框架規管，形容現在言之尚早，要再看未來發展。

孔繁毅：沒數據委員會難審批

消息稱，國藥一直無公開數據，若要供港，則須公開臨牀研究數據，並得顧問專家委員會批准，故法律要求問題尚待研究；港府亦希望中央助推動科興盡快公開數據，以盡快在港應用。

孔繁毅在港台被問及是否贊成引入國藥疫苗，他說最關鍵要有疫苗的第三期臨牀研究報告，並要在國際認可的醫學期刊刊登相關資料，讓外界知道疫苗對不同年紀、不同群組的反應、保護率和安全性，否則委員會難以審批。

譚耀宗：唔安全都唔會畀人打啦

已接種國藥疫苗的全國人大常委譚耀宗接受查詢時說，早前36名港區人代向中央提出將國產疫苗供港，如今特首向中央提出就更好。至於國藥和科興都未有第三期數據如何在香港應用，他稱留待港府處理，但內地都已普遍接種，「唔安全都唔會畀人民打啦」。

港區人代吳秋北亦表示，國藥和科興都已經內地審批可以接種，社會有呼聲對國產疫苗更有信心，呼籲不應將問題政治化。民建聯主席李慧琼在facebook發起「我想接種國藥疫苗集Like行動」。

（疫情第四波）