明愛CT房裝漏空氣淨化機 確診者用後71人用過

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，該確診病人周日凌晨1時許進入檢查室，做電腦掃描，停留約5分鐘。該病人完成檢查後，房間有徹底消毒，並停用90分鐘，至院方發現沒擺放空氣淨化機前，另有71名病人曾進入檢查室。院方在周一下午2時已安裝空氣淨化機。他說，院方正檢視流程，希望找出漏放原因，避免下次發生同類事件。

醫局：確診者戴過濾氧氣面罩 梁子超料傳播風險不大

劉家獻稱，該確診病人當時有使用高濃度氧氣，而他亦佩戴有過濾裝置的氧氣面罩；至於替病人檢查和消毒環境的職員也有合適防護裝備，其他病人也有戴外科口罩。醫管局感染控制組和衛生防護中心評估後，無職員或其他病人被列為密切接觸者。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，幸好該確診者有戴具過濾裝置的氧氣面罩，可從源頭控制，而且他逗留時間短，環境污染未必高，相信傳播風險不大。

本港昨日新增64宗確診，包括1宗輸入，42宗本地相關個案，21宗源頭不明；另外有50多宗初步確診。前日初步確診的3名伊利沙伯醫院護士昨日確診，醫院旁邊的球場設檢測站讓工作人員檢測。精神科醫生廖先生表示，得知醫院有護士確診，有少許擔心，故昨日首度做檢測，「想保護身邊的人」。抽血員張小姐認為，該病潛伏期很長，檢測一次作用有限，應恒常檢測，確保醫護健康，她批評院方「爆咗先測好無謂，每次爆疫先做嘢，從來唔會未爆就做嘢」。

伊院設站讓員工檢測

抽血員斥：每次到爆疫先做嘢

此外，政府向荃灣綠楊新邨R座及天水圍天富苑欣富閣發出強制檢測公告。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，綠楊新邨R座共有3個單位有確診，累計5人感染；欣富閣有兩個單位出現確診。另爆疫的麗港城第5座，當局前晚撤離E室住戶，張竹君稱已撤離78人，昨日沒有新增個案。

（疫情第四波）